«Déterrer le dossier des sept villas abandonnées»

Par DDK | Il ya 15 heures 10 minutes | 1709 lecture(s)

Le wali de Bouira, M. Mouloud Chérifi, a entamé, avant-hier jeudi, une nouvelle sortie de travail et d’inspection qui l’a conduit dans les communes d’Ahnif et de Saharidj, à l’Est de Bouira.

Ainsi, la première étape de cette sortie s’est faite au niveau du village Ighil Naït Ameur, relevant de la commune d’Ahnif, où lui a été présenté le projet de raccordement en gaz naturel au profit des six villages de cette commune, à savoir Ighil Naït Ameur, Ighil Naït Rayou, Tikesrai, El Vour El Mal, Tameziavt et Ighzer Oumeziav.

Un réseau de transport de 12,10 km et celui de distribution de 57,25 km au profit de pas moins de 880 foyers pour une enveloppe financière de 357 801,745 DA, dont le ratio par foyer est estimé à 40 millions de centimes. L'avancement des travaux sur l'ouvrage du réseau de transport est de 70%. Le wali fixera la date de mise en service pour juillet 2017.

Pour le raccordement au réseau Internet par le système de la fibre optique, le wali Chérifi apprendra que les travaux sont en cours au profit des localités de Cheikh Left, Tik Remtath et Ighil Naït Ameur et devraient être achevés courant 2017, en sachant qu'au niveau du chef-lieu de commune le raccordement est déjà effectué.

Le maire de cette municipalité, M. Saoudi Djamal, sollicitera les raccordements des villages par le système de la 4G, en attendant celui de la fibre optique. Dans le même village d'Ighil Naït Ameur, le wali inspectera la Maison des jeunes dont le projet est réalisé à hauteur de 10% avec une enveloppe financière de 800 millions de centimes, jugée insuffisante par le maire. «Une enveloppe supplémentaire de 200 millions de centimes est nécessaire pour mener le projet à terme», affirmera le maire.

Le wali sera abordé par les villageois à propos de l’état de délabrement de l’unité de soins. Après inspection des lieux et discussion avec le médecin affecté à ce service, le wali donnera des instructions au DSP afin de remédier à cette situation dans les plus brefs délais. À propos d'un ouvrage de passerelle, mal réalisé, qui enjambe un ruisseau qui traverse le village, le wali accordera une enveloppe de 200 millions de centimes pour la réalisation d'un dalot selon les normes techniques.

Dans la localité d’El Vour El Mal au niveau du projet des 160 logements, dont 50 sont achevés, le wali ordonnera qu'une partie de l'espace vert soit aménagée en stade du genre matico. Sur place, le programme global des logements de deux communes Ahnif et Saharidj, tous segments confondus, lui a été présenté en parallèle à celui de la distribution de l'AEP à partir du captage du barrage de Tilestdit et les ouvrages y afférent (réservoirs) au profit de la commune d’El Adjiba relevant administrativement de la daïra de Bechloul, et quatre communes de celle de M'Chedallah, à savoir Ahnif, M'Chedallah, Ath Mansour et enfin la commune de Chorfa.

En effectuant une brève inspection au lycée de cette commune, le wali ordonnera l'aménagement de l'entrée de cet établissement pour réduire les risques d'accidents, sachant que cette entrée donne directement sur la route. Il inspectera par la même occasion le siège de l’unité de la Protection civile, dont l'avancement des travaux frôle les 90%. Au niveau du chef-lieu de commune, ce sont le service de la biométrie et le siège des Moudjahidine qui seront inspectés avant de se rendre dans la localité d’Ighrem.

Sur le «dalot» où avait péri le directeur du lycée d’El Adjiba et ses deux filles emportés par la crue…

M. Chérifi s’entretiendra avec des citoyens qui insisteront pour lui faire visiter l'ouvrage (dalot) qui enjambe un ruisseau en périphérie du village, réalisé à la hâte après que trois personnes, le directeur du lycée d'El Adjiba et ses deux filles scolarisées dans le même établissement, ne périssent en ces lieux l'hiver passé, emportées par une violente crue de ce oued.

Le premier magistrat promettra de remédier à cette situation. La visite dans la commune de Saharidj a débuté par l'inspection de l’ancienne station hydro-électrique d'Ath Illiten, réalisée par les Français et mise en service en 1927. Abordés sur les lieux à propos des 7 villas de fonction abandonnées, le wali promettra de déterrer le dossier de demande de leur transfert à la direction du tourisme pour en faire des auberges.

Sur place, la fiche technique du raccordement au gaz naturel au profit de 354 foyers de ce village sera présentée au wali, avant qu’il se rende à Ath Hamad pour inspecter le projet du poste blindé relevant du secteur de l'énergie électrique, dont les travaux ont été menés à terme et la mise en service «prévue dans un mois», selon le chef du projet. En fin d'après-midi, le cortège arrivera au chef-lieu de commune et le wali entamera sa visite par la polyclinique réceptionnée depuis plusieurs mois mais non encore mise en service à cause de certaines contraintes.

La défaillance du DSP à Saharidj

Le DSP se justifiera par un manque des équipements qui nécessitent une enveloppe financière estimée à 15 millions de dinars, ajouté à celui de médecins. Le wali ordonna le transfert immédiat des équipements et du personnel, tous corps confondus, existant en promettant de pourvoir cette structure graduellement en moyens humains et matériels.

Le wali Chérifi se rendra ensuite à Akham Laârch en compagnie des citoyens et écoutera les doléances de ces derniers. Le service de biométrie, le parc national du Djurdjura (PND) à travers son siège de Tala Rana ont été également inspectés, où lui sera présentés les chiffres du secteur agricole et celui des forêts de la municipalité. Au niveau de l'ancienne salle omnisport qui affiche des dégradations, la contrainte de sa situation juridique lui a été exposée, sachant qu'elle a été cédée à la DJS sur délibération de l'APC.

Toutefois, vu son état et le manque de moyens financiers, en plus de l'absence d'une décision de transfert, cette dernière ne peut pas prendre possession des lieux. Un cas que le wali promettra de trancher dans les meilleurs délais pour sauver ce qui peut encore l'être. La nouvelle salle polyvalente réceptionnée depuis 2012 mais non encore opérationnelle, a été aussi visitée au même titre que le projet des 130 logements, dont 30 sont réceptionnés.

En s’apercevant que le reste des travaux n'excède guère les 60%, le wali ordonnera le renforcement du chantier en moyens humains et matériels. Les citoyens signaleront au wali plusieurs «malfaçons» dans la réalisation de l'opération de l'aménagement urbain dont celui de l'éclairage publique et un tronçon du boulevard principal. Le dernier point inscrit à ce programme de visite était les travaux de réhabilitation d'un tronçon de 2 km de la route secondaire d'Ighzer Bouzal qui relie Saharidj au chef-lieu de daïra via Ath Yevrahim.

À noter pour la fin qu’au niveau de l’ensemble des points inspectés lors de cette sortie, le wali a été abordé par les citoyens à propos du manque d’eau potable au niveau de ces communes. M. Chérifi s’est engagé, à chaque fois, pour trouver des solutions à cette pénurie, particulièrement au niveau des zones qui ne disposent pas de sources.

Oulaid Soualah