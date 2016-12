Chérifi promet de donner la priorité à l’eau et au gaz

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 408 lecture(s)

Plusieurs infrastructures publiques et autres projets de développement ont été inspectés, hier, par le wali de Bouira, M. Mouloud Chérifi, lors de la visite de travail qui l’a conduit dans les communes de Maâla, Zbarbar et Guerrouma, toutes situées au Nord-ouest de la wilaya de Bouira. Ainsi, la première étape de cette nouvelle sortie au niveau de la commune de Maâla a été l'inspection du barrage Koudiat Acerdoun. Selon les chiffres présentés par l'agence nationale des barrages et des transferts (ANBT), le taux de remplissage de cette infrastructure est actuellement de 415 millions de M3, soit 65% de sa capacité globale. Le barrage mis en service en 2009 alimente en eau potable 26 communes de la wilaya de Bouira, 17 communes de la wilaya de Tizi-Ouzou, 10 de la wilaya de M'Sila et 15 de la wilaya de Médéa, en plus des périmètres irrigués de la Mitidja, Hodna et Bouguezoul. Il alimente aussi en eau potable la wilaya d'Alger à partir du barrage Kedara (wilaya de Boumerdès), avec un volume de 81 millions de M3 par année. Sur place, le wali a assisté à une opération de lâchée d'eau vers l'oued Isser pour l'alimentation en eau de la capitale. Toujours à Maâla, le wali a supervisé les travaux de réalisation d'un lycée avec une capacité de 800 places pédagogiques pour un budget de 329 millions de dinars. Actuellement, le taux d'avancement des travaux avoisine les 50%. M. Chérifi a ordonné l'accélération de la cadence des travaux pour la réception de l'établissement et sa mise en fonction d'ici la rentrée scolaire prochaine. M. Chérifi a également reçu des explications sur le programme de logement de cette commune. Selon le maire de cette localité, sur les 160 logements sociaux attribués à cette commune, 80 unités n'ont toujours pas été réalisées en raison de l'absence de terrain. Le wali Chérifi proposera aux services techniques le transfert de ce projet vers une autre commune de la wilaya et son remplacement par un quotta d'aide à l'habitat rural. Une proposition saluée par l'édile communale, qui a assuré que c'est la formule adéquate pour la population de cette région. M. Chérifi a également inspecté le chantier du futur siège de l'APC, inscrit en 2014 sur le PCD avec un coût global de 30 millions de DA. Le taux d'avancement des travaux avoisine les 80% et la structure «sera mise en service dans un délai de 60 jours», selon le bureau d'étude. L'ancien siège de la mairie sera réservé aux deux services de l'état civil et de la biométrie. Le dernier projet inspecté à Maâla était celui du raccordement au gaz naturel, dont les travaux touchent à leur terme. Selon le directeur de l'énergie, le projet sera mis en service d'ici le mois de mars prochain. Ce projet, ô combien important pour cette zone montagneuse, a nécessité une enveloppe de plus de 40 millions de dinars. Il couvrira les besoin de plus de 400 foyers en gaz naturel. Au chef-lieu de la commune voisine de Zbarbar, le wali s'est enquis du projet d'extension du réseau d'assainissement inscrit dans le cadre du PCD, avec une cagnotte globale de 6,3 millions de DA. Pas moins de 700 habitations seront touchées par ce nouveau réseau, dont les travaux seront bouclés dans trois mois. M. Chérifi a également inspecté le projet de réhabilitation du réseau AEP et du raccordement de cette commune à l'eau potable à partir du barrage Koudiat Acerdoun. Pour un budget de 8,2 millions de DA, ce projet confié récemment à une entreprise publique, «sera opérationnel d'ici le mois de juin prochain», selon le maire de cette localité.

A défaut d’assiettes de terrains, des aides à l’habitat rural

À noter que le wali a été interpellé par des jeunes de cette localité, à propos de l'état de délabrement dont se trouve le stade communal. Selon le maire, une entreprise a été retenue pour sa réhabilitation et son équipement en 2014, mais cette dernière s'est désistée rapidement. Sur place, le wali a instruit le maire sur la nécessité de relancer le projet et s'est engagé à "suivre personnellement le dossier". Par ailleurs, le premier magistrat de la wilaya s'est enquis de la situation du réseau routier local et du projet de réaménagement du chef-lieu, inscrit par les autorités locales en 2013. Le cortège officiel s'est dirigé par la suite vers la commune de Guerrouma, où le chef de l’exécutif a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation du chemin communal reliant le CW93 au village Ouled Chikh, sur une distance de 5 km. Avec un budget de 35 millions de dinars, ce projet comporte la réalisation de trois dalots et le confortement de cette route contre des glissements de terrain. Cette route sera livrée dans un délai de 8 mois. Aussi, le wali a inspecté le projet de réalisation d'une polyclinique au chef-lieu de cette commune. Selon le bureau d'étude, ce projet sera réceptionné au mois de janvier prochain en attendant sa dotation en effectif médical nécessaire. La visite s'est poursuivie, l'après-midi, au niveau de cette commune avec l'inspection d'une exploitation agricole privée.

Oussama Khitouche