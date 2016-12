Ouyahia mobilise ses troupes à Bouira

Par DDK | Il ya 8 heures 9 minutes | 566 lecture(s)

M. Ahmed Ouyahia, secrétaire général du RND, a rencontré les cadres, les militants et les sympathisants du parti dans le cadre d’un conseil de wilaya élargi, hier, au théâtre régional Amar Laskri de Bouira.

Cette rencontre a été organisée, selon Said Driçi, un des responsables du RND de Bouira, afin de sensibiliser les militants et les sympathisants de la wilaya à l’approche des futures échéances électorales. Un coup de starter, en quelque sorte, pour redynamiser le RND de Bouira qui commence tout juste à se relever, après la débâcles des dernières élections, où ce parti n’avait pas pu se frayer une place, aussi bien à l’APW qu’au Sénat. Pire encore, lors des dernières élections communales, le RND n’avait remporté que 7 APC sur les 45 communes de la wilaya. Ce n’est que depuis le 14 juin dernier que docteur Bouha, actuel coordinateur de wilaya, a été désigné pour prendre les rênes de ce parti à Bouira. Ce dernier multipliera depuis les sorties à travers les communes pour remobiliser les troupes, en sillonnant près d’une vingtaine de localités. Pour Driçi Said, les consignes sont claires : «donner la chance à tous les militants de s’exprimer», en ouvrant les portes à toutes les compétences existantes. Pour rappel, l’ex vice P/APW de la wilaya, élu sous les couleurs du RCD, a, depuis quelques mois déjà, rejoint le RND et s’affiche en pole position pour représenter le parti d’Ahmed Ouyahia localement, lors des prochaines joutes électorales. D’après un cadre du RND à Bouira, le challenge de se redéployer au niveau de la wilaya a été réalisé, avec l’installation des commissions communales au niveau des 45 communes de la wilaya. «Nous sommes installés au niveau des 45 communes de la wilaya et chaque section compte au moins 50 militants», dira-il. Toutefois, si cette réunion organique, tenue hier à Bouira, se voulait «élargie», elle n’en demeurait pas moins interdite à la presse. Une interdiction qui émanerait directement, dit-on, de M. Ahmed Ouyahia, selon les organisateurs. Selon des sources se trouvant à l’intérieur de la salle, le secrétaire général du RND n’a pourtant évoqué aucun «secret d’État». «M. Ouyahia s’est adressé aux militants et aux sympathisants en leur apportant un message porteur d’espoir, mais surtout des consignes strictes pour les futures élections», dira-t-il. Des consignes se résumant à faire le consensus autour de l’élaboration des listes des candidats tout en respectant le quota d’un taux de 30% pour la femme dans ces listes et également au sein du conseil national et du conseil de wilaya. Des femmes qui, d’ailleurs, étaient très largement représentées dans la salle du théâtre régional Amar Laskri, dit-on. Le discours s’est également focalisé sur la participation des jeunes militants qui doivent être représentés à hauteur de 20% dans ces mêmes instances, ainsi que sur les listes des candidatures. Lors de son allocution, le SG du RND a exhorté aussi les militants du parti à redoubler d’efforts en prévision des prochaines joutes électorales, en menant des actions de sensibilisation au sein de la société, notamment en faisant dans un travail de proximité. A noter que M. Ouyahia était, hier matin, dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj pour une rencontre similaire en regroupant les militants du RND dans cette wilaya avant de se rendre à Bouira.

Hafidh B.