Le CELA parle de «résultats désastreux»

Par DDK | Il ya 5 heures 49 minutes

Le niveau scolaire des élèves ne cesse de se détériorer. «Les résultats du premier trimestre sont désastreux. Ils sont en dessous de la moyenne», a déploré le Conseil des Enseignants des Lycées Algériens (CELA) dans un communiqué rendu public hier.

Selon l’évaluation du premier trimestre faite par l’ex CLA, la moyenne générale obtenue par les élèves en première année secondaire est de 8,93/20 et 36% d’élèves seulement ont pu avoir 10 ou plus. Pour ce qui est des élèves de deuxième année secondaire, la moyenne générale enregistrée est de 9,32/20 et 45% d’élèves ont eu plus de 10.

Quant à la moyenne générale obtenue par les élèves de terminale, elle est évaluée à 9,03/20, et 41% des élèves ont obtenu 10 et plus. Le porte-parole du CELA dira que plusieurs facteurs ont contribué à ces résultats qualifiés de «faibles».

Il s’agit selon lui, «du manque d’encadrement pédagogique dans les établissements scolaires, de la surcharge des classes et des programmes». Réunie le 24 décembre 2016 au lycée Rabah Bitat à Blida en session ordinaire, cette entité syndicale a dénoncé la non-prise en charge des revendications du front syndical.

Ce syndicat a, à l’issue de son conseil national, condamné la répression des services de sécurité contre la manifestation pacifique organisée par le front syndical le 27/11/2016 devant le siège de l’APN. Aussi, le CELA exige la réactivation de la commission du statut particulier des travailleurs de l’éducation et son actualisation, particulièrement sur la promotion automatique pour rendre justice aux enseignants lésés après la fin de la période transitoire (2017) statuée par l’amendement du statut particulier (08/315) promulgué en juin 2012.

Il dénonce également la loi de finances 2017 dont «les retombées seront désastreuses sur le pouvoir d’achat des travailleurs». Cette formation syndicale déplore aussi les retenues abusives et aléatoires sur les salaires des enseignants grévistes. En outre, il réitère son refus catégorique du nouveau code du travail (2017) qui légalise, selon la même source, l’esclavagisme.

Ce syndicat affiche un refus criard des décisions improvisées et aléatoires prises par Mme la Ministre de l’éducation concernant : le BAC, le calendrier scolaire, les vacances d’hiver et les concours nationaux sans consultation des partenaires sociaux. Le Conseil National mandate le Bureau National pour coordonner avec le front syndical sur la forme de radicalisation à donner au mouvement de protestation.

Le CELA a, par ailleurs, appelé l’ensemble des enseignants à défendre leur dignité et à rester mobilisés autour de leurs revendications au sein du front syndical.

L O Challal