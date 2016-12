Huit ans après et on n’en est qu’à 65% !

Par DDK | Il ya 53 minutes | 135 lecture(s)

Le wali de Tizi-Ouzou, M. Mohamed Bouderbali, a effectué, hier, une visite de travail et d’inspection dans la daïra de Tizi-Gheniff.

À son arrivée au niveau du complexe sportif de proximité (CSP), le wali a été accueilli par les autorités locales, civiles et militaires, à leur tête le nouveau chef de daïra, Aissa El Bay Zoubir, entouré du P/APC, M. Saïd Mansour, et des élus locaux. Sur place, M. Bouderbali a procédé à l’inauguration de la nouvelle salle polyvalente, érigée à l’intérieur du cette structure sportive. Par la suite, le wali s’est rendu au centre de formation professionnelle, où il visita le chantier de l’internat qui attend son ouverture depuis presque huit ans. «Ce projet d’internat, d’une capacité d’accueil de 60 stagiaires, a atteint un taux de réalisation avoisinant les 65%. Il a connu depuis son lancement, voilà huit ans, de nombreux problèmes et a vu défiler pas moins de trois entreprises», a tenu d’expliquer l’un des responsables de cet ouvrage au premier magistrat de la wilaya qui, à son tour, demandera que l’on finisse le plus vite, surtout que les délais de réalisation sont largement dépassés. La visite de M. Bouderbali à Tizi-Gheniff se poursuivra sur les sites où sont implantés les projets de réalisation des logements RPHP, dont certains sont achevés mais qui ne sont toujours pas livrés suite à de multiples manques. À l’exemple des 70 logements inscrits en 2009, situés en face du stade communal, qui ne sont pas raccordés au réseau d’électricité alors que la Sonelgaz exige d’abord le payement total, et les 65 logements qui ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement. «L’APW est prête à prendre en charge ce problème puisqu’il ne s’agit que de la réalisation d’un tronçon de 250 mètres avec une enveloppe d’un million de dinars», lancera le P/APW qui était de la délégation. Pour M. Bouderbali qui avait à s’adresser tant aux autorités locales qu’aux autres responsables concernés, à commencer par le directeur de l’OPGI, il ne cessera de répéter que «dorénavant, les inscriptions doivent se faire au fur-et-à-mesure des priorités, alors qu’il faut absolument achever les logements lancés avant mi-mars prochain».

L’AEP, l’épineux problème de la daïra de Tizi-Gheniff

Empruntant le CW107, reliant le chef-lieu de daïra à M’Kira, le wali Bouderbali montera au sommet de la crête d’El Halouf, où est érigé un nouveau château d’eau d’une capacité de 500 m3 qui desservira les villages du Nord de la localité ainsi que ceux de M’Kira, à partir de la SSR4 de Tizi-Larbaâ. Cependant, après avoir écouté l’exposé du directeur de l’hydraulique, le wali insistera également tout en demandant aux responsables de l’Algérienne des eau (ADE) de placer des compteurs pour tous les clients afin de minimiser les pertes, mais surtout les gaspillages. «On ne peut plus continuer à donner de l’eau gratuitement aux citoyens. Ils doivent payer leurs consommations car on n’est pas mieux que le Canada, par exemple, dont les potentialités en eau sont immenses avec ses nombreux lacs, ses gigantesques barrages, ses dizaines de fleuves et une pluviométrie incomparable, mais où tous les citoyens paient leurs factures d’eau», dira le wali. Au demeurant, bien que cela n’a pas été porté sur le programme, le wali de Tizi-Ouzou a été invité à se rendre au village d’Aït Itchir, situé non loin de là pour visiter la nouvelle salle de lecture, réalisée par la direction de la culture. Érigée à proximité de l’antenne administrative, cette structure culturelle est bien plus qu’une salle de lecture mais une véritable bibliothèque tant qu’elle est très spacieuse avec ses deux salles de lecture, dont l’une est réservée aux enfants et l’autre aux adultes. Il y a aussi un atelier d’expression et une médiathèque. Alors que son équipement n’est pas encore livré mais qui se fera dans les prochains jours, selon la directrice de la culture, en l’occurrence Mlle Gouméziane, il n’en demeure pas moins que le problème de son gardiennage a été remis sur le tapis jusqu’à sa prise en charge effective par la direction de la culture.

Deux étapes programmées pour M’Kira

La seconde étape de la visite de M. Mohamed Bouderbali a été réservée pour la seconde commune de la daïra de Tizi-Gheniff, à savoir M’Kira, où il est accueilli à son arrivée au nouveau lycée par le P/APC, M. Akrour, entouré de tous les élus. Dans cette localité, le wali a visité le chantier de réalisation d’une infrastructure sportive au bénéfice dudit établissement d’enseignement secondaire, alors que le bloc pédagogique est déjà fonctionnel depuis trois années avec en prime d’excellents résultats aux épreuves de l’examen du baccalauréat 2015. Sur son chemin vers Akharrouche Oufella, où sont implantés les sites pour la construction des logements inscrits dans le cadre du RPHP, M. Bouderbali s’est arrêté au centre de Tighilt-Bougueni, chef-lieu de commune, au niveau du cantonnement de la gendarmerie nationale où est prévue l’installation d’une brigade. Après cette courte halte, le cortège s’ébranlera à nouveau pour se diriger vers Akharrouche Oufella où, à côté des locaux dits du «Président» qui seront distribués prochainement aux jeunes, 116 logements inscrits dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire sont en voie de réalisation, mais dont les travaux accusent un grand retard pour certains. «L’OPGI s’est engagé à y remédier et à prendre tout en charge pour que ce projet soit finalisé au plus vite», lancera l’un des membres de la délégation alors que déjà le cortège a pris le chemin du retour pour le CEM Saïd Boubeghela de Tizi-Gheniff, où est prévu un déjeuner.

Essaid Mouas