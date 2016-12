Un slow avec le destin dans les librairies

Par DDK | Il ya 30 minutes | 40 lecture(s)

La vie réserve parfois des surprises au détour des différents épisodes qui la constituent. Aussi bien à travers le destin que par des relations qui s’entrechoquent en des moments parfois fatidiques. C’est en gros ce que résume Un slow avec le destin, premier roman de Hiba Tayda, une jeune fille qui a signé sa première œuvre sous un pseudo qui fleure bon un cadre champêtre. Édité aux éditions Tafat, cet ouvrage de 132 pages relate, avec beaucoup d’amour, de passion et d’émotion, la vie d’une jeune fille prénommée Hewwa tout juste sortie de l’université de Béjaïa et qui, diplôme en poche, retourne chez ses parents à Alger où elle sera confrontée à ce qu’elle pensait être ses vieux démons. Une incarnation de sa peur qui prend les traits de Nassim, un ami de son frère et de sa famille, avec lequel elle grandira. Les premières pages du livre relatent la relation de Hewwa avec Nassim sous différents angles, avec pour Hewwa l’esprit féminin et rationnel, tandis que pour Nassim, sa mentalité et sa conception de la vie sont jalonnées par des critères empreints de traditions. Deux visions totalement différentes mais marquées par le sceau d’une amitié qui, au fil des pages, se révélera beaucoup plus forte qu’un simple sentiment entre amis. Des querelles, le parcours des deux personnages principaux en sera parsemé avec en prime des non-dits qui suggèrent beaucoup au lecteur avant de se rendre compte que ces querelles sont, en fait, des sentiments inavoués et de la pudeur traditionnelle. Hewwa trouvera un travail grâce à son ami d’enfance Nassim. Ce dernier sera souvent partagé entre le désir d’aider cette jeune universitaire et la réserve que lui impose son statut d’ami de la famille. Des épisodes poignants et émouvants ponctueront, ainsi, la trame imaginée par Hiba Tayda, où l’on semble parfois deviner du vécu entre les lignes. Sans en dire trop sur ce roman, on ne peut prévoir au fil des chapitres quel terrible secret se cache derrière ces deux destinées, qui malgré la distance imposée par les deux personnages de Hewwa et de Nassim, finissent toujours par se croiser. «Un slow avec le destin» est une œuvre à lire, à savourer et peut-être même à méditer dans une société où les non-dits gâchent parfois des destinées.

Hafidh B.