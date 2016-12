Commémoration et recueillement à Azouza

Par DDK | Il ya 30 minutes | 47 lecture(s)

Pour la commémoration du 59ème anniversaire de la mort de l’architecte et héros de la révolution nationale Abane Ramdane, son village Azouza, à Larbaâ Nath Irathen, a marqué l’événement, hier.

Un riche programme a été concocté pour l’occasion. En présence d’une forte délégation officielle dépêchée depuis Tizi-Ouzou. De haut rang, la délégation a été conduite par le wali Mohamed Bouderbali, accompagné de nombreux élus locaux dont le P/APW, la directrice de la culture, Mme Nabila Goumeziane, des représentants de l’ONM Tizi-Ouzou, le directeur du musée régional d’El Moudjahid, M. Hamcha. Sur place, le P/APC de Labaâ Nath Irathen et le chef de la daïra de la même localité se sont joint à ce beau monde pour marquer la commémoration de l’événement. Une gerbe de fleurs avait été d’abord déposée à la stèle du martyr implantée à Oued Aïssi. Les invités s’était ensuite rassemblés à la place du village où s’est déroulée la cérémonie de recueillement et le dépôt d’autres gerbes de fleurs au monument de la localité avec la levée des couleurs. En outre, les présents ont eu droit à une visite guidée de la maison de Abane Ramadane, devenue patrimoine national sauvegardé. Sur place la délégation a pu découvrir une riche exposition de photos et de documents relatant le combat et la vie de Abane. Le wali Mohamed Bouderbali, qui effectuait pour la première fois une visite à la maison d’Abane Ramdane, n’a pas caché son émotion. Il a parlé de «pèlerinage» pour lui. La délégation et les invités (de nombreux anonymes) ont, par la suite, fait une virée au chef lieu de daïra à Larbaâ Nath Irathen où ils ont déposé également une autre gerbe de fleurs à la stèle de la cité faisant face au siège de la mairie. Rabah Ouferhat, accompagné d’une troupe, avait enchanté les présents avec des chants patriotiques. Le comité du village Azouza a promis une grandiose commémoration pour le 60ème anniversaire de la mort d’Abane Ramdane. Ils ont même parlé de l’organisation d’une «cérémonie nationale», avec «un enterrement symbolique». Par ailleurs, pour la soirée d’hier, la projection du film «Dargaz A’mmi» retraçant la vie et le parcours révolutionnaire du héro était prévue au musée.

Kamela Haddoum.