Les directeurs du commerce et de la CASNOS sur le départ

Les mouvements de protestation des commerçants et du collectif d’appui à la micro entreprise, en branle ces derniers temps dans la wilaya de Tizi-Ouzou, semblent avoir touché en plein dans le mille les premiers responsables locaux des deux secteurs.

En effet le départ du directeur de la CASNOS de Tizi-Ouzou a été entériné de manière officielle depuis hier. En effet, le départ de ce dernier, pris au centre du cyclone depuis un certain temps, était la principale revendication du collectif d’appui à la micro entreprise. S’il est évident pour les observateurs que les autorités concernées ont cédé à la pression des commerçants, le directeur général de la CASNOS, Dr Acheuk Chawki, contacté par nos soins, a lui préféré parler d’un changement qui est integré dans «un mouvement partiel qui ne concerne pas que la wilaya de Tizi-Ouzou». Le DG de la CASNOS précise, par ailleurs que «M. Taibi sera remplacé par Mme Atek, ancienne responsable à la CASNOS de Tizi-Ouzou et actuelle directrice de la CASNOS de Boumerdès». Pour rappel, un bras de fer oppose depuis un certain temps la direction de la CASNOS de Tizi-Ouzou au collectif d’appui à la micro entreprise. L’affaire est même arrivée à la Cour de justice de la wilaya. «Le départ du directeur et l’application de la réglementation relative au payement des cotisations au minimum» étaient l’une des exigences les plus réclamées par les protestataires. De son côté, le directeur du commerce de wilaya ne se trouve plus lui non plus dans une meilleure situation que son collègue de la CASNOS. Il serait lui aussi sur le départ, dans les tous prochains jours si ce n’est des heures. La décision de son départ est tranchée et sa prochaine destination serait même déjà arrêtée puisqu’on parle d’une mutation sur Batna. Il a été lui aussi l’objet de critiques poussées relatives à la gestion de son secteur par les commerçants d’un côté et des citoyens de l’autre. Une source proche de la dite direction de wilaya nous a confirmé hier que «M. Doghmane Akacha, le directeur du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou est en fin de mission dans la wilaya» même si le concerné lui-même laisse entendre qu’il n’a «aucune information sur mon prétendu départ. Vous me l’apprenez», concèdera t-il. Pour leur part, les commerçants et artisans de la wilaya, ainsi que le collectif des associations professionnelles, tout en se disant réjouis «que notre voix soit entendue. On a une assemblée générale ce vendredi et on appréciera ces avancées à leur juste valeur. On doit aussi rendre compte à l’assemblée de nos démarches entreprises avec les autorités locales et débattre des perspectives». Il faut dire que les commerçants qui dégagent déjà une réjouissance de ces changements ébruités depuis hier et des assurances qu’ils ont eu des responsables supérieurs sur le règlement définitif du problème de la CASNOS en permettant la délivrance de la carte Chiffa après règlement de 32 000 DA au lieu de 64 000 comme exigé présentement, se déclarent par ailleurs déterminés à aller jusqu’au bout pour solutionner l’autre problème de représentativité au niveau de l’UGCAA. A ce sujet, leur revendication demeure entière : «Des élections démocratiques pour élire un nouveau bureau de wilaya UGCAA de Tizi-Ouzou». A ce sujet on croit savoir qu’une délégation des commerçants de Tizi-Ouzou sera reçue aujourd’hui par la direction nationale de l’UGCAA à Alger pour trouver une issue au problème.

Kamela Haddoum.