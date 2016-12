Le FLN met de côté ses divergences

Par DDK | Il ya 39 minutes | 63 lecture(s)

Depuis les élections locales de novembre 2012, la Kasma du FLN est plongée dans une totale léthargie. Ce qui a mené à cet immobilisme, c’est le fait que six membres du bureau exécutif de cette Kasma ont retiré leur confiance au chef de cette institution en 2014. Depuis, c’est le statu quo. En août dernier, pas moins de cent cinquante militants ont tenté de réhabiliter ce responsable en signant une pétition en sa faveur. Plusieurs réunions ont été tenues par les militants sous la présidence du Mouhafedh de Draâ El-Mizan et député M. Amar Arib. Mais, ce n'est que samedi dernier qu'une issue à ce problème a été finalement trouvée. «Nous nous sommes réunis au bureau de la Mouhafadha. Après avoir fait le point sur la situation du parti au niveau de notre localité, nous avons alors décidé de maintenir le chef de Kasma pour le restant du mandat en renforçant le bureau qu'il préside», nous confie un membre de l'une des commissions installées lors de cette rencontre. Il nous apprend que quatre commissions ont été mises sur pied. Il s'agit de la commission chargée de l'organique, celle des finances, celle s'occupant des jeunes du parti et celle des femmes. A la tête de chacune d'elles, ont été désignés des membres du bureau ainsi que M. Mohamed Laouamri, en sa qualité de chef de Kasma. Les militants du parti ont, par ailleurs, installé la commission chargée des élus. Selon notre interlocuteur, tous les intervenants ont mis l'accent sur l'intérêt du parti qui «doit primer» et sur les échéances à venir «qu'il faudra bien préparer». «Nous avons aussi impliqué beaucoup de jeunes. Notre Kasma compte plus de quatre cents militants cartés», ajoute la même source.

Amar Ouramdane