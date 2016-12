24 267 adhérents exonérés des pénalités de retard à 100%

Par DDK | Il ya 38 minutes | 61 lecture(s)

«Vingt-quatre mille deux cent soixante-sept (24 267) adhérents ont bénéficié de la mesure d’exonération des pénalités de retard à 100%, pour un montant de 2 473 203 079 DA, au 30 novembre dernier, suite au traitement de 201 263 prescriptions médicales, 210 capitaux de décès, 100 cas d’invalidité et 10 355 retraités en plus de 1 400 nouveaux retraités», a-t-on appris, hier, de la direction de la CASNOS de Tizi-Ouzou. Pour ce qui est du nombre des cartes Chiffa établies cette année, la CASNOS a indiqué qu’il «s’élève à 48 134 cartes», alors que 5 000 sont en instance de distribution. D’ailleurs, la CASNOS invite ses adhérents à se rapprocher de ses guichets à Tizi-Ouzou, Abi Youcef, Larbaâ Nath Irathen, Ouacif, Boghni, Tigzirt, Azazga et Azzeffoun pour les récupérer. En outre, la CASNOS invite ses adhérents, débiteurs, à payer leurs cotisations avant le 31 décembre. À cet effet, les guichets de la CASNOS seront ouverts samedi. Concernant les personnes qui ont bénéficié d’un échéancier de payement, elles sont au nombre de 7 322. 1 945 nouveaux agriculteurs ont été également enregistrés cette année. En outre, 59 996 attestations de non affiliation ont été établies, dont 35 426 pour les administrations et 24 570 pour les demandeurs individuels.

Kamela Haddoum.