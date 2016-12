714 projets financés en 2016

Par DDK | Il ya 39 minutes | 71 lecture(s)

L’agence nationale de la gestion du microcrédit (ANGEM) a financé, durant l’exercice 2016 (bilan arrêté au 25 décembre), dans la wilaya de Béjaïa, pas moins de 714 projets, a-t-on appris de la directrice de wilaya de ce dispositif étatique d’aide à l’emploi. Parmi ces projets lancés dans différents secteurs, figurent 433 dossiers, concernent l’achat de la matière première (AMP), pour la création de petits métiers à domicile, comme la broderie, la couture, la fabrication de gâteaux et galettes. Ce genre de financement, qui ne dépasse pas les 100 000 DA, est plus sollicité par des femmes aux foyers. D’ailleurs, 355 des bénéficiaires de cette formule sont des femmes, contre 78 d’hommes seulement, relève le bilan de l’ANGEM de Béjaïa. Par ailleurs, sur les 281 projets ayant nécessité un crédit allant de 100 001 DA jusqu’à 1 000 000 DA, destiné à l’achat de la matière première et l’acquisition des équipements, la part du lion est revenue aux hommes avec 210 bénéficiaires. 71 femmes seulement ont demandé un financement triangulaire (intéressé, ANGEM et banque), a souligné notre source. Concernant la nature des activités créées, 341 bénéficiaires ont opté pour le secteur de la petite industrie, contre 138 attributaires de crédits ayant choisi le créneau des services. Les autres activités financées par l’ANGEM, durant l’exercice 2016, que ce soit pour l’achat de la matière première (40 000 DA à 100 000 DA) ou pour l’acquisition des équipements (100 001 DA jusqu’à 1 000 000 DA), concernent les secteurs de l’agriculture (110), le commerce (51), le BTP (36), l’artisanat (33) et la pêche (5). A signaler que les bénéficiaires de crédits au niveau de l’ANGEM bénéficient, dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités, du soutien, du conseil, de l’assistance technique et de l’accompagnement, assurés par ce dispositif. L’autre avantage dont profitent ces bénéficiaires est le crédit bancaire qui leur est accordé avec un taux bonifié à 100%.

Boualem Slimani