Inauguration de deux structures de la police

L’inspecteur régional de la police du centre, M. Mahmoud Rabah, a procédé, hier matin, à l’inauguration d’un siège de sûreté urbaine extra-muros, d’un célibatorium et de 4 logements d’astreinte au niveau de la localité d’Aïn Zaouïa, dans la daïra de Draâ El-Mizan.

C’était en présence des autorités civiles et militaires, à leur tête le wali de Tizi-Ouzou, M. Mohamed Bouderbali. Cette visite d’inspection et d’inauguration effectuée par le responsable de la DGSN et qui rentre dans le cadre du renforcement des structures de proximité de la police, a été appréciée par la société et a reçu un accueil chaleureux de la part des citoyens de cette région, qui voient en cette nouvelle structure un moyen de lutte contre les fléaux sociaux qui gangrènent la société ces dernières années. Une région qui a tant souffert des affres du terrorisme. Après Aïn Zaouïa, la délégation s’est rendue à Azazga où une unité de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) a été également inaugurée. Lors de son point de presse, le représentant de la DGSN a mis en exergue l’importance de ces structures dans la sécurité du citoyen. «Ces inaugurations rentrent dans le cadre de notre politique de proximité et de renforcement de nos structures pour le bien-être et la sécurité du citoyen. Une politique initiée par le général major Abdelghani Hamel et qui fait référence à une directive du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, suite au nombreux kidnappings, entre autres», précisera le responsable de la communication à la direction de la police du centre. Pour rappel, la wilaya de Tizi-Ouzou dispose d’une sûreté de daïra dans toutes les daïras de la wilaya exception faite de la localité d’Ath Yanni, qui est actuellement en projet, en attendant sa réalisation. Une cérémonie à l’honneur de la délégation qui s’est déplacée d’Alger a été organisée au niveau du siège du commissariat central, où des cadeaux symboliques ont été remis aux hôtes de la wilaya de Tizi-Ouzou par la sûreté de wilaya.

Hocine Moula