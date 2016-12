L’ambassadrice de l’Indonésie en visite à Bouira

Par DDK | Il ya 39 minutes | 112 lecture(s)

C’est sur invitation de la chambre de commerce «Tikjda» de la wilaya de Bouira que l’ambassadrice d’Indonésie en Algérie, Mme Safira Machrusah, a effectué, hier, une visite de courtoisie dans la wilaya. Cette tournée était une occasion pour la représentante de l’Indonésie en Algérie de découvrir les potentialités touristique, artisanale, industrielle et agricole de la wilaya de Bouira. Mme Safira Machrusah a visité plusieurs sites industriels de la ville de Bouira. Elle n’a pas manqué d’évoquer les possibilités d’échanges bilatéraux entre les deux pays, particulièrement dans la wilaya de Bouira qui offre de nombreuses opportunités d’investissements et d’échanges commerciales, notamment en industrie, artisanat et tourisme. L’hôte de Bouira a également visité le fort turc «Bordj Hamza» situé sur les hauteurs de Bouira, une unité de production d’huile d’olive et dérivés à Bechloul, ainsi qu’une exploitation agricole située dans la commune d’Oued El-Berdi. À noter, pour rappel, que ce n’est pas la première fois que des représentants de la diplomatie indonésienne visitent la wilaya de Bouira. Des possibilités d’installation d’investisseurs et d’industriels de ce pays sont régulièrement avancées, notamment dans le domaine du tourisme, de l’industrie, de l’oléiculture et de l’artisanat.

O. K.