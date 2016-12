Mme Aziza veuve de Mouloud Mammeri n’est plus

Par DDK | Il ya 38 minutes | 95 lecture(s)

Les proches l’appelaient affectueusement "Na Aziza". Elle c’est Mme veuve Mouloud Mammeri qui a décidé de partir rejoindre son défunt époux le jour même de l’anniversaire de la naissance de ce dernier. Mme Mammeri Aziza s’est éteinte à l'âge de 94 ans. La veillée a eu lieu hier au domicile familial à El Biar centre à Alger. L’enterrement aura lieu aujourd’hui jeudi à Alger. En cette pénible circonstance, le directeur de publication et l’ensemble du collectif de la Dépêche de Kabylie présentent à la famille Mammeri leurs sincères condoléances et l’assurent de leur soutien. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.