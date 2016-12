Le sud, la nouvelle tendance !

Par DDK | Il ya 1 heure | 194 lecture(s)

Il est de ces cultures qui se sont installées dans les foyers kabyles, progressivement, au cours de ces dernières années. Les fêtes de fin d’année sont devenues sacrées. Chez les uns, un rendez-vous à ne pas manquer même en solo, entre amis ou en famille.

Chacun à son rythme. Les raisons sont sans doute différentes, mais la plus évidente est le pouvoir d’achat qui ne permet pas des dépenses supplémentaires. L’occasion est en outre un fonds de commerce assez rentable pour ces agences de voyages qui multiplient les offres pour l’occasion.

Mais y a-t-il vraiment une réceptivité de la part des citoyens ? L’offre correspond-elle à la demande ? Les prix sont-ils à la portée de tous ? Virée dans quelques agences de voyages du chef lieu de la ville de Tizi-Ouzou. À la première agence, du côté de la Grande rue, la tendance pour cette fin d’année est aux voyages organisés. Plusieurs, d’ailleurs, ont été en offres promotionnelles pour l’occasion.

Concernant la vente de billets, le responsable de l’agence fera savoir que «la France est la première destination» pour ses clients. Ceci dit, ce sont des billets individuels. Ce sont plus de 200 billets. Le motif étant généralement des visites familiales, cette destination n’est pas considérée comme «un produit touristique», selon lui. En cette période de fin d’année, le billet varie entre 28 000 DA et 64 000 DA, selon la disponibilité.

Pour ce qui est considéré comme étant un produit touristique, la Tunisie est la première destination des clients de l’agence qui, apparemment, sont assez nombreux. D’ailleurs, le constat a été fait sur place. La distance, et l’absence de visas contribuent beaucoup à ce choix surtout que les tarifs sont modestes. Parfois moins chers que ceux pratiqués localement.

Comme deuxième destination, la Turquie, puis le Maroc en troisième position. Un voyage organisé en Tunisie est chiffré à 26 000 DA par personne en demi-pension, pendant 5 jours, par bus. «La liste affiche déjà complète», dira le responsable, en précisant que «la plupart sont des jeunes». La Turquie est aussi au menu de l’offre promotionnelle de cette agence pour cette fin de l’année. Une semaine en Turquie est estimée à 105 000 DA.

Les prestations fournies pour ce prix sont le billet, le visa, l’hôtel, la visite et le transfert, pour une personne adulte. Les enfants, eux, ne subissent pas la même tarification. En effet, les moins de deux ans payent juste la taxe. Le prix est de 70 000 DA, soit une réduction de 30 000 DA. Pour ceux qui préfèrent le Maroc, le prix d’un séjour combiné entre Casablanca et Marrakech est à 130 000 DA minimum pour 7 nuits.

Sinon, c’est la Tunisie qui l’emporte devant la Turquie

«La demande est forte, comparée aux années précédentes. Je suis ici depuis 2005. Avant, c’était très timide comme demande», notera notre interlocuteur. Pour ce genre de voyages, les couples sont les plus intéressés. Pas très loin de la Grande rue, dans cette agence de voyage sise à l’Artisanat, le même tableau a été dressé par le responsable.

«Les Algériens cherchent la destination la moins chère. Dans cette agence aussi, les voyages organisés sont proposés à des prix promotionnels, mais cette fois-ci la destination est interne. Djanet, pour ceux qui veulent visiter le Sud algérien. Ils sont servis 5 jours avec prise en charge pour un prix variant entre 30 000 et 60 000 DA. D’après le responsable de cette agence, «la demande est assez forte pour cette destination».

Le pays le plus demandé pour le tourisme reste la Tunisie, après la France qui n’est pas considérée, une fois de plus, dans cette agence, comme produit touristique. Il faut souligner aussi que les prix sont très abordables bien qu’ils soient différents d’une agence à une autre. Au niveau de cette agence, ils sont entre 50 000 et 200 000 DA pour 4 personnes, selon les prestations demandées.

Pas nombreux à être emballés pour un voyage

Par ailleurs, il faut noter qu’actuellement, les Algériens, les jeunes kabyles en particulier, n’ont pas recours à ces agences pour la préparation des fêtes de fin d’année. En effet, d’autres moyens plus pratiques sont utilisés.

Les réseaux sociaux notamment. Les offres pour l’occasion pullulent et l’information va à la vitesse de la lumière. Surtout, beaucoup en ont accès. Des offres pour des soirées tranquilles, entre amis ou en amoureux. C’est le cas de ce particulier qui organise un diner, une soirée et possibilité d’hébergement à Tigzirt dans une villa privée au prix de 25 000 DA la personne.

L’offre séduit plus d’un. Pour les familles à moyenne bourse, en ces temps de vache maigre, la tendance est aux soirées locales, organisées au niveau de la ville. Les prix sont très abordables pour presque tous. Tikjda aussi est devenue une destination très demandée pour les familles kabyles. D’ailleurs, plusieurs inscriptions ont été faites pour cette annonce partagée sur les réseaux sociaux.

En outre, un sondage effectué sur ce même réseau a démontré que 9 algériens sur 10 passeront la fête de fin d’année chez eux. Faute de moyen ? Dérangement ? Aspect sécuritaire ? C’est un tout rétorque-t-on à la question.

Kamela Haddoum.