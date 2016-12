Plus de 2 500 policiers mobilisés

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Pour assurer le bon déroulement des festivités de la fin de l’année, un dispositif sécuritaire spécial a été mis en place par les services de la sûreté de wilaya de Béjaïa. Plus de 2 500 policiers ont été mobilisés à cet effet au niveau des espaces publics, des aires de jeux et manèges, des centres commerciaux et de tous les endroits fortement fréquentés par les citoyens, précise notre source. «Ce dispositif a été mis en place à partir du 25 décembre et se prolongera jusqu’aux premiers jours du mois de janvier de l’année prochaine», indique une source autorisé de l’institution. Ainsi, un renforcement de la présence policière sera effectué au niveau des stations taxi, des gares routières et ferroviaires, des marchés et des institutions publiques.

Opération «intervention spéciale»

Un autre volet de ce dispositif de sécurité consiste en «des interventions spéciales» pour sécuriser les festivités de la fin de l’année. Ces interventions nocturnes et surprises ont débuté avant-hier en début de soirée, avec une descente effectuée au niveau de cinq points au centre-ville de Béjaïa, souligne la même source. Au total, 75 policiers de différents grades, 18 véhicules de police et cinq équipes spéciales ont été mobilisés à cet effet. En outre, des chiens d’intervention et des détecteurs d’explosifs ont été, également, utilisés lors de ces opérations.

Boualem Slimani