Une année s’en va une autre arrive pour les Algériens…

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

S. Ait Hamouda

Nous disons adieu à l’année qui s’achève après avoir planté les décors de celle qui vient. Elle s’annonce pessimiste pour les uns, voire apocalyptique, et optimiste pour les autres. Donc, chacun trouve dans la loi de finance ce qui l’agrée. Pour certains, c’est une année d’austérité qui se profile à l’horizon, pour d’autres, c’est une année normale, pas tellement différente de celles qui l’ont précédées. La loi sur les retraites a aussi fait les choux gras de l’opinion nationale. On y a vu, ici, des progrès et, là, des régressions, des reculs, des hésitations. En tout cas, les visions n’ont pas été univoques et c’est tant mieux pour l’Algérie, chacun y voit ce qu’il veut dans un miroir kaléidoscopique, bigarré, multi-facettes, multicolore et pas du tout plat, monochrome. C’est ça un pays qui avance avec plusieurs regards sur son paysage politique, social et culturel. L’année qui s’en va nous laisse, quelque part, un goût d’inachevé, d’inabouti, d’inaccompli ou carrément retardataire mais qu’à cela ne tienne, il n’en demeure pas moins qu’à part la chute brutale des prix du pétrole, ce fut quand même une année riche en acquisitions politiques et culturelles et aussi en pertes d’hommes et de femmes qui ont marqué de leur empreinte indélébile. Je citerai Hadj Mohamed Tahar Fergani, Amar Ezzahi, Lounès Kheloui, Boualem Bessaih, Malek Chebbel et tant d’autres qui sont partis rejoindre «le comité central des ancêtres», pour y siéger aux côtés de Kateb Yacine, Boumédienne, Issiakhem, Azzegagh, Zinet, Mammeri… Active, l’année 2016 le fut, n’en déplaise aux pessimistes. Elle le fut par une présence algérienne dans tous les forums internationaux, tel celui consacré à l’énergie à Alger et celui Africain concernant les investissements et les affaires ainsi que le forum sur la santé en Afrique, organisé au début de l’année précédente, et enfin le forum international sur la propriété culturelle, et avec tout ça on trouvera à redire ? Bien sûr et c’est tant mieux qu’il n’y ait pas d’unanimisme de façade. Il reste tout de même à souhaiter à tous les Algériens une bonne année 2017.

