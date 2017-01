La justice pour récupérer les terrains non-exploités

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Uniquement 27% des projets d’investissement implantés dans les 16 zones d’activité de la wilaya de Tizi-Ouzou sont en activité, a indiqué, avant-hier, le wali Mohamed Bouderbali.

En effet, selon le premier responsable de la wilaya qui intervenait sur la radio, “sur l’ensemble de 593 projets prévus initialement à travers les 16 zones d’activité de la wilaya, et dont les promoteurs ont bénéficié de lots de terrains, seulement 159 sont en activité”. Pour remédier à ce problème, qui freine l’investissement au niveau local, dira le wali, «la wilaya a engagé une procédure judiciaire en vue de récupérer ces lots cédés ou concédés, depuis une vingtaine d’année dans certains cas, à des investisseurs qui n’ont pas concrétisé leur investissements», a-t-il souligné. En outre, le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali a annoncé la mise en place d’une commission de wilaya qui prendra en charge le suivi des projets d’investissements en souffrance, en l’occurrence ceux qui sont portés par des promoteurs privés qui ont des difficultés à les concrétiser. L’objectif de ce coup de main apporté aux promoteurs par la wilaya est de «booster le secteur d’investissement et de créer des emplois et des richesses», a-t-il précisé. Ladite commission sera présidée par lui-même, et «se réunira chaque jeudi pour étudier cas par cas les projets en souffrance pour tenter d’apporter des solutions qui permettront la concrétisation de ces projets dans les plus brefs délais», expliquera-t-il. Le wali a indiqué par ailleurs, que la wilaya a reçu 900 demandes d’investissement, tout en rajoutant que prochainement une «rencontre avec l’ensemble des investisseurs de la wilaya, afin de débattre des contraintes qu’ils rencontrent et de voir comment les prendre en charge» est prévue. M. Bouderbali a souligné l’effort de l’État qui, selon lui, a mis en place tous les moyens nécessaires en termes d’infrastructures de base pour encourager l’investissement. Ce dernier, a, en outre, rappelé la création de quatre nouvelles zones d’activité. Il s’agit donc de la zone d’activité de Draâ El-Mizan, qui s’étend sur une superficie de 21ha, celle de Fréha sur 57 ha, Timizart sur 36 ha et Tizi-Gheniff sur 27 ha. L’objectif de créer ces nouvelles zones d’activités, selon le wali, est d’augmenter le portefeuille du foncier industriel de la wilaya. Concernant la question du développement dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le constat du wali était que ce dernier "n’avance pas au rythme souhaité", les raisons, selon lui, sont les oppositions émises par des propriétaires de terrains, le manque du foncier public au niveau de la wilaya, ainsi que le relief accidenté de cette région montagneuse, qui engendre des dépenses supplémentaires en termes de réalisation des projets. Le wali a, toutefois, assuré du suivi permanent des projets structurants de la part des autorités locales et centrales. A ce titre, pour l’année 2017, le wali a annoncé la réception de plusieurs projets, en l’occurrence le stade de 50 000 places, la voie ferrée Thénia - Tizi-Ouzou et le centre anticancer.

Kamela Haddoum