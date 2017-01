Les travaux d’aménagement vont bon train

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Située à quelque trois kilomètres de la ville de Seddouk et à proximité de la RN74, la zone d’activité d’El-Mizab, créée au début des années 90, n’a pas atteint les objectifs escomptés, du fait que sur la vingtaine d’usines prévues, seules quatre ont vu le jour. Bien que Seddouk possède des terrains domaniaux au quatre coins du territoire de la commune, le terrain choisi pour cette zone d’activité est au relief accidenté. A cela s’ajoute des allées étroites à l’intérieur. Le premier aménagement urbain dont a bénéficié cette zone a été réalisé vers la fin des années 1990. 15 ans plus tard, un autre projet d’aménagement urbain a été mis en place par la direction de l’urbanisme et de la construction de Béjaïa. Financé dans le cadre du plan sectoriel de développement pour un montant de 45 millions de dinars et confié à une entreprise qui a entamé les travaux il y a quelques mois de cela, l’avancement a atteint un taux appréciable, c’est ce que nous expliquera Benighil Zidane, l’un des vice présidents APC. «Lors de la visite périodique effectuée, lundi passé, en compagnie des services techniques de la SUCH de Seddouk, nous avons constaté que le taux d’avancement des travaux est d’environ 45%», informe notre interlocuteur. Et d’ajouter: «les travaux réalisés pour le moment sont : un bassin de décantation réalisé dans les normes, pour arrêter les déchets et ne laisser filtrer que l’eau dans l’optique de préserver l’environnement, notamment l’oued Tassift. Les voix d’accès à l’intérieur sont améliorées par des décaissements et terrassements avant la pose du bitume. Les réseaux d’assainissement des eaux usées et de drainage des eaux pluviales sont en cours de réalisation, ainsi que les réseaux d’alimentation en eau potable». Pour terminer, notre interlocuteur dira que son souhait est de voir cet investissement grandiose se concrétiser par les pouvoirs publics, pour permettre la création de postes d’emploi et la rentrée de ressources pour la commune. Ainsi donc, c’est une nouvelle dynamique qui vient d’être insufflée à cette zone d’activité qui a hiberné durant des décennies, à travers cet aménagement urbain. Pour preuve, le projet de l’abattoir communal prévu dans cette zone a été attribué à un promoteur privé, lequel a déjà entamé les travaux, pour sa réalisation. Un investisseur vient aussi de terminer les travaux de terrassement, pour l’implantation d’une unité de production.

L Beddar