La vigilance est recommandée !

Par DDK | Il ya 1 heure

S. Ait Hamouda

Revenons un peu à la situation politique du pays et aux moyens d’exciter de jeunes désœuvrés pour commettre des casses, piller, saccager des établissements publics et des infrastructures économiques privées. Ce sont «des gens missionnés pour semer le désordre», c’est Sellal qui le dit. Avant lui, c’est Noureddine Bedoui qui avait pointé du doigt des «parties internes», les accusant d’être derrière ces actes de violence qui ont secoué la wilaya de Béjaïa et certaines localités de la wilaya de Bouira.

Cela démontre que l’Algérie, qui s’apprête à fêter Yennayer dans la joie, l’allégresse et la bonhommie, est prémunie contre la déstabilisation d’où qu’elle vienne. N’est-ce pas que des citoyens du Nord comme du Sud, de l’Est comme de l’Ouest, ont condamné ces comportements peu amènes, à travers les réseaux sociaux. Comme ils ont condamné ceux qui appellent l’Armée à ne faire qu’une bouchée de la Kabylie. A la raser de la carte. A lui briser l’échine.

D’où vient cette haine, d’où vient cet «antikabylisme» primaire ? Eh bien, ils viennent de la bouche d’un déserteur de l’ANP, un soutien au terrorisme dans les années noires de la nocivité macabre des groupes armées terroristes. Mais qu’à cela ne tienne, ils viennent, ces propos, d’un rancunier qui se trouve en exil volontaire au Royaume-Uni.

Rendons grâce à la sagesse, à la responsabilité et à la vigilance des populations de ces régions touchées par les émeutes, qui ont flairé le coup tordu et l’ont déjoué. Ils (ces missionnés) n’auront de cesse de grenouiller dans les mares nauséabondes des complots, jusqu’à se dévoiler dans leurs vrais visages.

Ils le savent bien que leurs basses manœuvres n’aboutiront à rien, mais, en batraciens de la pire espèce, ils ne s’arrêteront que le jour où ils seront démasqués publiquement et il ne tardera pas, ce jour. «L’Etat, rassure le ministre de l’Intérieur, va faire face à ces manœuvres menées par des parties intérieures au pays», dénonçant «les tentatives de ces parties d’imposer leur vision en employant des méthodes non civilisées». Mais à quoi sert-il de brûler, saccager, piller son bien propre ?

