«Aujourd’hui, c’est une journée de fête. C’est un grand plaisir de me retrouver parmi les citoyens de Tizi-Ouzou pour cet événement important. Ce qui fait plaisir encore plus c’est que c’est fêté d’une manière grandiose à travers tout le territoire national. Yennayer est pour toute l’Algérie. Ça permet de se ressourcer et faire étalage de notre culture et patrimoine. Mon message aujourd’hui est surtout un message de paix et de prospérité pour les habitants de cette région et les Algériens en général. On espère que cette année renforcera notre volonté et nos efforts fournis pour booster le développement dans la wilaya. J’espère que nous conjuguerons les efforts et qu’il y ait une communion avec la population pour régler les différents problèmes de la wilaya et relancer le processus de développement. Je tiens en ce jour à présenter mes meilleurs vœux aux citoyens de la wilaya ainsi qu’à tous les Algériens. Assegwas Ameggaz».