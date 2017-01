«Assegwas Ameggaz à tous les Algériens»

Par DDK | Il ya 6 heures 49 minutes | 228 lecture(s)

«En mon nom en tant que maire de Tizi-Ouzou et au nom de tous mes collègues, je dis Assegwas Ameggaz à tous les Berbères dans le monde entier. J’espère que cette année nous apportera la paix et beaucoup de prospérité. Mon message pour cette année est celui de l’union et de l’unité. Tous, la main dans la main pour une Algérie amazighe unie de Tébessa à Meghnia et de Tamanrasset à Annaba. À Tous les Algériens, je souhaite une très bonne année».