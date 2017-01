Froid, neige, routes fermées, coupures d’électricité…

Par DDK | Il ya 20 heures 47 minutes | 2790 lecture(s)

La vague de froid qui touche la wilaya de Tizi-Ouzou est accompagnée d’abondantes chutes de neige sur les hauteurs qui dépassent les 650 mètres d’altitude.

Ces précipitations n’ont pas été sans conséquences sur la population, qui sans doute se réjouit comme à chaque fois d’admirer les différents paysages de la nature vêtue d’un burnous blanc mais se plaint tout autant des désagréments causés. Malgré la mobilisation des différents services concernés, la situation est critique dans plusieurs villages de la wilaya, notamment dans les deux régions qui sont les plus touchées, à savoir Iferhounène et Bouzeguène. Plusieurs routes nationales, chemins de wilayas et communaux sont bloqués par la neige. Selon le dernier bulletin de la gendarmerie, la RN15 vers Aïn El Hammam est fermée à la circulation au niveau du col de Tirourda dans la commune et daïra d’Iferhounène. La RN30 n’est pas dans une meilleure situation. En effet, au niveau du tronçon Iboudrarène et Saharidj (Bouira), la route est fortement obstruée à Tizi n’Kouilal. La RN33 est aussi fermée à Assol entre Ait Boumahdi et El Asnam. À Azazga, au niveau des hauteurs de Taqma à Yakouren, la RN12 est impossible à traverser. En outre, à Larbaâ Nath Irathen, la RN15 est fermée au niveau du village Ait Akkacha. La RN71 est fermée au niveau de la commune d’Iflissen, plus exactement au village Arbi. À Ifigha, la situation est quasiment la même sur la RN26. Par ailleurs, s’agissant des chemins de wilayas, sur lesquelles la population éprouve des difficultés à circuler ou qui sont fermés complètement, la gendarmerie a indiqué que le CW11 est fermé au niveau de la commune Agouni Gueghrane, au village Ait Regane. Le CW253 est, de sont côté, fermé au col de Chellata. Au village Kalaâ, dans la commune d’Iflissen, le CW158 est aussi fermé. Le CW251 est fermé à Boubhir. À Chellata (Béjaïa) et Mzeguène (Illoula), le CW9 est fermé. Cette situation a plongé les régions concernées dans l’isolement total depuis avant-hier. D’ailleurs, les autorités locales, la gendarmerie, la protection civile et les citoyens sont mobilisés pour remettre les choses dans l’ordre en employant les moyens dont ils disposent chacun de son côté pour débloquer la situation et s’atteler à la réouverture des routes dans les plus brefs délais. Même l’armée s’est mise à contribution dans certaines localités les plus reculées. Ceci dit, à chaque chute de neige dans la wilaya, d’autres désagréments sont constatés dans les localités touchées, à savoir la perturbation des différents réseaux d’électricité, internet et téléphonie mobile. À titre d’exemple, les différents villages de Bouzeguène souffrent de ces perturbations depuis le début des intempéries. À Azeffoun, Iferhounène et Souama, le constat est le même. À Bouzeguène, la population était privée, hier matin, de lait et de pain à cause de ses perturbations. La neige a atteint les 70 cm, voire plus dans certaines régions, comme Ait Ziki. Conséquemment à cela, les écoles ont été fermées dans la plupart des villages et les citoyens n’ont pas pu rejoindre leurs postes de travail.

Kamela Haddoum.