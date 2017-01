Tout est bloqué au col de Tizi Oujaâvouv

Par DDK | Il ya 20 heures 47 minutes | 399 lecture(s)

Il a neigé sur les hauteurs du chef-lieu de Bounouh. En effet, si dans certaines villages tels El Merdja, Zaârour et les hameaux environnants, les villageois n'ont eu droit qu'à une petite couche de quelques centimètres, ce n'est pas le cas au niveau du col de Tizi Oujaâvouv sur le chemin reliant la région à la wilaya de Bouira où la poudreuse a atteint trente centimètres voire plus à certains endroits. "De bon matin, nous avons dépêché notre engin qui a ouvert principalement l'axe reliant Helouane à Bounouh-centre ainsi que les autres axes afin de permettre aux lycéens et aux collégiens de rejoindre leurs établissements. La situation s'est alors normalisée", nous répondra le maire que nous avons joint au téléphone. Mais, par contre au niveau de Tizi Oujaâvouv, la situation semble être plus compliquée. D'ailleurs, nombreux sont les automobilistes qui la fréquentent pour rejoindre Bouira qui n'ont pas pris le risque de peur d'être bloqués à cet endroit culminant sur plus de 1200 mètres d'altitude. Aux environs de neuf heures du matin, l'engin communal est arrivé sur les lieux afin de rouvrir cette route très importante dans la région. " En tout cas, nous avons mis tous les moyens pour désenclaver tous les villages", ajoutera le P/APC. Fort heureusement, pour cette année, toute la commune est raccordée au gaz naturel. " C'est fini pour le froid dans notre municipalité. Nous gardons en mémoire les années 2005 et 2012 où certains villages étaient bloqués durant un mois entier en plus du manque de gaz butane et d'autres produits alimentaires", notera M. Rabah Makhlouf car c'est de lui qu'il s'agit. En outre, il faut signaler que pratiquement dans toute la région de Boghni notamment Mahvane, Ath Kouffi , les villages sont recouverts d'un manteau blanc. À Draâ El-Mizan, quelques flocons sont tombés sur les hauteurs et plus précisément à Tazrout à 800 mètres. Là aussi, les habitants n'ont rien à craindre parce qu'ils ont bénéficié du gaz naturel. Enfin, notons que le froid sévit dans la commune d'Ait Yahia Moussa notamment dans les écoles parce qu'aucun foyer n'est encore doté de cette énergie en dépit des travaux de raccordement qui sont achevés dans de nombreux villages. Et pour cause, la conduite principale dite de transport qui devrait alimenter cette commune à partir de Tizi-Gheniff est à l'arrêt depuis plus d'une année et demie.

Amar Ouramdane