Le plan ORSEC activé !

Par DDK | Il ya 20 heures 46 minutes | 305 lecture(s)

à l’annonce du BMS, les trois communes relevant de la daïra d’Iferhounène, à savoir Illiltène, Iferhounène et Imsouhal, ont mobilisé des moyens matériels et humains afin de parer à toute éventualité pouvant survenir suite aux intempéries qui dureront, selon les services météorologiques, au moins 3 jours. Ainsi, les communes susmentionnées ont mobilisé, entre autres, des engins de déneigement, des camions citernes, au profit des villages isolés confrontés à la pénurie d’eau, notamment dans la commune d’Imsouhal, ainsi que des 4/4, en cas de besoin, notamment pour évacuer un malade en extrême urgence vers l’EPSP. A cet effet, des cellules de crise, notamment des équipes de veille en rotation 24/24h, ont été installées bien avant la chute des premières neiges. Ceci dans le cadre du plan ORSEC que les APC réactivent chaque saison, dans le but d’intervenir dans les meilleurs délais possibles, afin de porter secours aux potentiels malades ou blessés. Cependant, concernant les chutes de neige qui couvrent la région depuis avant-hier, le maire d’Imsouhal, en l’occurrence Hocine Ghanem, a déclaré, hier matin, que les engins de déneigement de sa commune «font la ronde toutes les deux heures afin de libérer la chaussées et permettre aux automobilistes de circuler». Et d’ajouter : «jusqu’à présent, Dieu merci, tout va dans les normes. Aucun incident n’est à signaler». En revanche, il invite les automobilistes, qui n’ont rien d’urgent à accomplir en ville, à rester chez eux, car la chaussée demeure toujours glissante. «Les intempéries, notamment la neige qui continue de tomber à gros flocons, pourrait causer des désagréments», conseillera-t-il. Effectivement, il a été constaté, dans la région avant-hier, que la grêle, ayant couvert à peine la chaussée, a provoqué de la panique au sein de certains automobilistes, qui se sont précipités vers leurs véhicules, pour fuir la ville. Suite à cette précipitation, des embouteillages ont été vite crées, à la montée d’Iferhounène. D’ailleurs, un chauffeur d’une vielle voiture a même grillé son disque d’embarillage en forçant son véhicule à remonter la pente. Outre ces quelques bouchons sans grandes conséquences, le CW253 reliant les localités d’Iferhounène à Akbou, dans la wilaya de Béjaïa, via la municipalité d’Illiltène en traversant le col de Chellata, et la RN15, reliant Iferhounène à la wilaya de Bouira, sont fermés au trafic routier à cause des intempéries.

Madjid A.