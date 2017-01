Plusieurs villages bloqués

Par DDK | Il ya 20 heures 47 minutes | 529 lecture(s)

La neige a fait son apparition, depuis hier, sur les hauteurs surplombant la commune d'Ighil Ali, où son épaisseur a atteint plusieurs centimètres.

Les habitants des villages hauts perchés se sont réveillés, hier matin, en constatant le blanc immaculé de la neige qui a chuté abondamment durant la nuit de samedi à dimanche. Ainsi, les cimes et les reliefs montagneux, perchés à plus de 800 mètres d'altitude de cette région des Ath Abbas, ont été enveloppés dans un «burnous» de neige. «Plusieurs villages nichés sur les hauteurs, à l’image d’El Kelaâ, Tabouaânant, Tazla, Azrou, Bouni et Mouka, étaient injoignables par route et par téléphone à cause des flocons de neige», indiquera le P/APC, Djoulaït Djamel. Selon le même responsable, les travaux de dégagement de la RN106 étaient en cours, hier, avec le salage du verglas qui a recouvert la chaussée. «La circulation routière n'est pas interrompue sur cette route, mais elle reste difficile à cause du verglas», ajoutera encore le P/APC. La chute de la neige dans cette localité demeure un problème pour les habitants des villages isolés et reculés, car ils souffrent des affres du blocage des accès par la poudreuse. Ces citoyens, habitant les villages enclavés comme Tazla, El Kelaâ, Tabouaânant et autres, trouvent beaucoup de difficultés pour s'approvisionner en victuailles et se voient obligés de parcourir des kilomètres à pied pour rejoindre la RN106, accessible vers le chef-lieu d'Ighil Ali ou Theniet Nasser dans la wilaya limitrophe de Bordj Bou Arreridj. Le blocage des routes menant aux villages isolés par la neige induit aussi la rupture momentanée de la scolarité des élèves, car le transport scolaire ne peut aucunement être assuré tant que les chemins ne sont pas encore déneigés.

Syphax Y.