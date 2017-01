Plusieurs établissements scolaires fermés

Par DDK | Il ya 20 heures 47 minutes | 472 lecture(s)

Suite aux fortes chutes de neige qui ont marqué, hier dimanche, la wilaya de Béjaïa, notamment les communes montagneuses, plusieurs établissements scolaires sont restés fermés. C’est le cas des trois collèges de l’enseignement moyen sis dans les communes d’Ighrem, Seddouk et Tibane, où la tempête de neige, qui a d’ailleurs frappé tout le nord du pays, a provoqué la fermeture des routes à la circulation et a contraint ainsi les collégiens à rester chez eux. Selon la direction de l’éducation, quatre lycées dans les municipalités de Tizi n Berber, Draâ El Caid, Kherrata et Derguina, qui ont connu aussi de fortes chutes de neige, sont restés fermés hier. Les responsables de ces établissements ne veulent pas exposer les élèves au danger. Les énormes amoncellements de neige qui se sont formés sur les routes ont rendu la circulation automobile plus difficile et certaines routes ont été complètement coupées à la circulation. Par ailleurs, cette tempête de neige a provoqué des chutes vertigineuses des températures au niveau de ces localités montagneuses et isolées. Le froid de canard qui y sévi en l’absence du gaz de ville, à même de faire fonctionner des chauffages à gaz pour se réchauffer, n’encourage pas certainement les élèves à se rendre à leurs écoles. Il faut dire que le manque de moyens ne permet pas de faire face à ce genre de situation.

Boualem S.