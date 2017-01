Des routes fermées à la circulation

Par DDK | Il ya 20 heures 47 minutes | 776 lecture(s)

La pluie et la neige qui s’abattent depuis deux jours sur Béjaïa et sa région n’ont pas été sans conséquences fâcheuses sur la circulation automobile. Selon les services de la Direction des travaux publics, plusieurs routes nationales et chemins de wilaya sont coupés à la circulation automobile depuis hier aux environs de 8 heures du matin. C’est ainsi que la RN75 reliant Béjaïa à Sétif par Amizour, Barbacha, Kendira et Bouandas est coupée à la circulation par la neige depuis hier à 8 heures, à hauteur des PK 51 et 52, soit à la limite de la wilaya. La RN106 qui prend naissance à Allaghane sur la RN26 et qui relie la wilaya de Béjaïa à celle de Bordj Bou Arreridj en passant par Ighil-Ali est coupée à la circulation par la neige, au niveau des PK 40 et 34/500. La neige a également rendu impraticable la RN26A reliant la wilaya de Béjaïa à celle de Tizi-Ouzou au niveau du col de Chellata, soit aux PK 15 et 20/400. La RN12, l’autre route importante qui permet de joindre la wilaya de Tizi-Ouzou par Adekar, est également bloquée par la neige du PK 112 au PK 106. «La circulation y est très difficile», indiquent les services de la DTP. Les RN 74 et 75 qui relient Béjaïa à Sétif, en passant par Béni-Maouche, sont aussi coupées à la circulation automobile au niveau des points kilométriques 71 et 69. La neige a également bloqué beaucoup de chemins de wilaya sur les hauteurs d’Akbou à l’Ouest et du côté de Tizi N’Berber à l’Est de la wilaya. Et selon la DTP, «les engins de déneigement sont en action sur tous les tronçons bloqués par la neige».

B. Mouhoub