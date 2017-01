Un éboulement a failli provoquer une tragédie

Par DDK | Il ya 20 heures 46 minutes | 1186 lecture(s)

Un éboulement s’est produit sur la RN9, avant-hier dans l’après-midi, au lieu-dit Boulejbas, dans la commune de Souk El-Tenine, plus exactement en face du complexe touristique «Saf Saf». En effet, d'énormes roches et des masses considérables de terre ont dévalé du haut de la montagne et ont envahi la RN9. Dans leur élan, ils ont même détruit une partie du mur d’enceinte dudit complexe. Heureusement, aucun véhicule n’était de passage à ce moment-là, donc aucune victime n’est à déplorer. Un vrai miracle en soi, car, habituellement, cette route est très fréquentée, surtout à cette heure de la journée. Ceci nous rappelle la tragédie d’Aokas, qui s’est produite un certain 25 février 2015 et qui a fait six morts et seize blessés. Le rétablissement de la circulation a pris plusieurs heures, tant la masse des roches et de terre à déplacer était importante. Il y a quelques années, les travaux d’élargissement et de sécurisation de ce tronçon ont été entrepris, cependant, ils n’ont pas été menés à terme. Les usagers de la RN9 sont sous le choc, car, qui pouvait prévoir une telle catastrophe ? Le destin a été clément cette fois, mais, pour combien de temps le serait-il encore ? Les habitants de la région et les usagers de cette route, en général, sont tout le temps pénalisés. En effet, en été, les embouteillages monstres rendent la route infréquentable, et en hiver, ce sont les aléas du climat qui rendent la conduite très dangereuse. L’étude pour le dédoublement de ce tronçon est normalement achevée, selon des sources proches du dossier, mais la réalisation n’est pas d’actualité, surtout avec la crise économique qui secoue le pays.

Saïd M.