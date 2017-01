Le réseau routier fortement perturbé

Par DDK | Il ya 20 heures 47 minutes | 644 lecture(s)

Les chutes de neige qui ont été enregistrées durant la nuit de samedi à dimanche ont sérieusement perturbé le réseau routier à travers la wilaya de Bouira, notamment sur les sommets dépassant les 800 mètres d’altitude. Hier matin, les automobilistes se sont retrouvés à faire preuve d’extrême prudence sur la RN8 entre les communes de Dirah et Sour El Ghozlane, notamment au niveau du col de Dirah. Même topo sur les RN 15, 30 et 33 bloquées respectivement sur les hauteurs d’Aghbalou, et de Tizi N’Kouilal. La poudreuse s’est également invitée sur la RN 25 entre Djebahia et Ain Bessem, de même que sur les chemins de wilaya 129, 125 et 97. La commune d’Ath Laâziz n’a pas été épargnée par ces intempéries et une bonne partie du réseau routier de cette commune a été bloquée durant la matinée. Les engins de la DTP de même que les agents communaux étaient à pied d’œuvre pour les opérations de déneigements et de salage des routes en prévision de baisses sensibles des températures qui engendrent en saison hivernale d’importantes couches de verglas sur la chaussée.

H. B.