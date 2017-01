La liste des législatives, un véritable enjeu

Par DDK | Il ya 23 heures 3 minutes | 1056 lecture(s)

La crise qui secoue la fédération du Front des Forces Socialistes (FFS) à Bouira, depuis l’été dernier, semble se dénouer peu à peu.

En effet, une commission ad-hoc a été installée dimanche dernier au niveau du siège de la fédération de Bouira, en présence de Youcef Aouchich secrétaire national chargé de l’organique et Lmadani Madjid secrétaire national chargé des finances. Deux cadres du parti dépêchés par la direction nationale afin d’apaiser le conflit qui secoue la commission ad-hoc fédérale (CAF), chargée depuis le mois d’août dernier de préparer le congrès. Selon une source proche du plus vieux parti d’opposition, la réunion qui s’est tenue en présence de l’ensemble des élus, des députés et des cadres locaux du FFS à Bouira, a été une occasion pour les membres de la CAF de faire le point sur la situation du parti à l’échelle locale ainsi que sur le nombre des sections renouvelées. Toujours selon la même source, les membres de la commission provisoire ont fait état de l’installation de deux nouvelles sections d’une manière illégale et anti-statutaire au niveau des communes de Boukram et Bouderbala. Ces deux sections étant dissoutes par la commission provisoire, des assemblées générales seront tenues dès la semaine prochaine. Par ailleurs, cette nouvelle commission composée de six membres a été chargée de poursuivre le travail de renouvellement des sections avec une date limite fixée au 04 février prochain, date de la tenue de la réunion extraordinaire du conseil fédéral, qui fixera la date de la tenue du congrès fédéral où il sera procédé à l’élection d’un nouveau fédéral à la tête de la fédération de Bouira. La nouvelle fédération sera aussi chargée de mettre en place et de valider la prochaine liste électorale du FFS pour les prochaines élections législatives à Bouira. Autant dire que la bataille est déjà lancée autour de cette liste.

Oussama Khitouche