«La mobilisation est totale !»

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 860 lecture(s)

Le wali de Bouira, Mouloud Cherifi, a effectué, hier matin, une visite de terrain pour évaluer la situation et s’enquérir de l’avancement des différentes opérations lancées dans le cadre du plan mis en place à cause des intempéries.

à Oued El Bardi, M. Cherifi a visité le centre d’enfutage de la localité où il a reçu des explications sur le travail des équipes du centre pour assurer des quantités suffisantes de gaz butane et l’approvisionnement des populations en ce produit. L’on apprend sur place de la bouche du chef du centre que “la production qui était en temps normal de 1 000 bouteilles/ jour est passée ces trois derniers jours à 19 000 bouteilles/ jour”.

Selon ce responsable, les équipes du centre sont mobilisées nuit et jour pour assurer une production suffisante de gaz butane aux populations de la wilaya. Tout en saluant les efforts fournis par les équipes du centre, le chef de l’exécutif a tenu à rassurer quant à la disponibilité et en quantité suffisante du gaz butane.

«Nous rassurons la population que le gaz butane est disponible en quantité suffisante. Le centre de Oued El Bardi qui produisait 1000 bouteilles/jour est passé à 19 000 bonbonnes/jour ces trois derniers jours et ce pour faire face à la demande des populations durant ces intempéries», a déclaré M. Cherifi. Et d’ajouter : «Toutes les régions de montagne où il n’y a pas de gaz naturel ont été approvisionnées en gaz butane. En outre, on a pris des précautions au préalable en constituant des stocks qui ont été mis à la disposition des localités isolées et communes de montagne».

Centre d’enfutage de Oued El Bardi: 19 000 bonbonnes produites et distribuées par jour

Dans la commune montagneuse d’Ath Laaziz, au nord du chef-lieu de wilaya, le chef de l’exécutif a assisté à l’opération de déneigement et de salage de la route menant au chef-lieu de cette municipalité. À propos de ces opérations de déneigement toujours en cours à travers la wilaya, M. Cherifi dira que «tous les moyens sont mobilisés pour permettre la réouverture des routes coupées par la neige». Selon lui, la réouverture se fait d’une manière progressive et actuellement, 50 niveleuses sont mobilisées à l’occasion par les différents services (DTP, APC…).

Et encore une fois, le wali a tenu à rassurer quant à la mobilisation des autorités civiles et militaires dans la gestion de ces intempéries. Il indiquera qu’une cellule de crise regroupant plusieurs services de l’État est installée au niveau de la direction de la protection civile pour recevoir les appels des citoyens et traiter les cas progressivement. Cette cellule suit de prêt l’évolution de la situation. Interrogé sur l’état des routes à travers la wilaya, M. Cherifi a précisé que «des difficultés ont été enregistrées au niveau de l’autoroute Est-Ouest, lesquelles ont nécessité l’intervention dans l’après-midi du mardi et durant pratiquement toute la nuit de mardi à mercredi des agents de la DTP et de la gendarmerie».

Le trafic est difficile mais l’autoroute reste ouverte à la circulation

Selon lui, c’est surtout le verglas qui a posé problème. «En certains endroits, le trafic était difficile mais l’autoroute était restée tout le temps ouverte à la circulation», a précisé le wali. Il est utile de signaler qu’hier matin, la gendarmerie a fait état de difficultés de circulation à la sortie du Tunnel de Ain Chriki dans le sens Bouira-Alger ainsi qu’au niveau de la descente de Djebahia, et ce à cause du verglas. Les équipes d’intervention étaient à pied d’œuvre dès les premières heures de la matinée d’hier.

M Cherifi a aussi parlé des difficultés de trafic au niveau de la RN 18 menant à Ain Bessem, de la RN 08 à hauteur du col de Dirah et de l’obstruction par la neige des RN 33, 30 et 15 respectivement au col de Tizi n’Kouilal et Tirourda. Selon lui, des moyens sont mobilisés pour permettre la réouverture progressive de ces routes. Au niveau de la RN 5, des moyens ont été également mobilisés dans l’après-midi et la soirée d’avant-hier pour assurer la fluidité du trafic. Nous apprenons par ailleurs que les éléments de l’armée stationnés à Saharidj sont intervenus au niveau de la RN 30 pour déneiger ce tronçon obstrué par la neige.

M. Cherifi fera aussi remarquer que des mesures exceptionnelles ont été prises pour installer des centres d’accueil pour recevoir et prendre en charge les automobilistes en difficulté. Au niveau de la cellule de crise installée au niveau de la direction de la protection civile, des explications ont été fournies au wali sur les moyens mobilisés à l’occasion des intempéries pour le déroulement des différentes opérations. L’on apprend sur place que 73 engins ont été mobilisés pour la circonstance et 60 autres engins sont réquisitionnés en cas de besoin. Il a été aussi fait état de 13 interventions effectuées sur le terrain par les différentes équipes ces dernières heures.

