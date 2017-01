Bouteflika charge Tebboune d'assurer l'intérim

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 1940 lecture(s)

Le président Abdelaziz Bouteflika a chargé, hier, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, d'assurer l'intérim du ministère du Commerce durant l'absence de M. Bakhti Belaib, qui suit un traitement médical. C’est ce qu’a indiqué, hier en milieu de journée, un communiqué diffusé par la présidence de la république répercuté par l’agence officielle. «Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, a chargé, ce jour, M. Abdelmadjid Tebboune, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, de l'intérim du ministère du Commerce durant l'absence de M. Bakhti Belaib, qui suit un traitement médical», indique le communiqué sans plus de précisions. Il faut dire que la maladie de Bakhti Bélaïd n’est qu’un secret de polichinelle dans la mesure ou le concerné qui suit ses soins en France est régulièrement en déplacement dans la capitale française. Forcément, sa présence au ministère du Commerce se faisait de plus en plus rare.

Sadia Mahadi.