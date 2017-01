La mairie d’Alger affirme sa présence dans l’Euromed

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 1720 lecture(s)

Le maire MPA d’Alger centre, Abdelhakim Bettache, s’est rendu à Nice du 9 au 12 du mois en cours pour une visite d’étude et d’échanges.

Un déplacement qui permettra de renforcer les liens et la collaboration avec la ville et la métropole Nice Côte d’Azur. La visite qui a porté sur différentes thématiques, s’inscrit dans le cadre des activités du réseau «Euromed» composé de 150 grandes villes méditerranéennes dont le maire d’Alger est vice-président. Lors de cette rencontre initiée par M. Christian Estrosi, président du réseau des villes «Euromed», Abdelhakim Bettache a eu à participer aux côtés d’autres représentants de différentes régions arrimées au bassin méditerranéen, à la rencontre Amitiés et fraternités regroupant, en particulier, des responsables et personnalités politiques, culturelles, artistiques et sportives. En outre, plusieurs réunions techniques ont été organisées autour de la rénovation des immeubles haussmanniens, de la création et de la gestion des espaces verts, de l’efficacité énergétique des bâtiments, de l’optimisation de l’éclairage public, de l’animation dans les quartiers ou encore, autour du financement des projets par l'Union Européenne, dans le cadre de la convention de voisinage dans le bassin méditerranéen. Rapportant cette visite du maire de la capitale algérienne dans son édition d’avant-hier, le journal électronique régional Nice Matin a met l’accent sur les détails qui ont entouré ce déplacement en soulignant que «Cette visite a notamment permis de réfléchir à des projets de collaboration entre la capitale algérienne, la Ville de Nice et la Métropole. Outre un entretien avec son homologue niçois Philippe Pradal, plusieurs réunions ont été organisées autour de la rénovation des immeubles historiques, de la création et de la gestion d'espaces verts, de l'efficacité énergétique des bâtiments, de l'optimisation de l'éclairage public ou encore de l'animation des quartiers.» Plus loin le rédacteur de l’article indiquera que «Ce déplacement a aussi initié la réflexion sur la commission Emploi des jeunes que président Alger au sein d'Euromed et sur ses projets de coopération. Une problématique stratégique car le chômage des jeunes est, autour du bassin méditerranéen et au-delà, une des causes principales des migrations économiques et des situations de crise».

Des projets de coopération pour assurer la prospérité de l’espace méditerranéen

S’exprimant sur le projet qui lie les deux rives Agnès Rampal, adjointe au maire de Nice déléguée à l'Euro-Méditerranée, elle-même née à Alger, soulignera sur les mêmes colones qu’ «Euromed a toute sa place dans la mise en oeuvre de projets de coopération ambitieux pour assurer la prospérité de l'espace méditerranéen. C'est à cela que nous travaillons». Pour sa part, Christian Estrosi soulignera que "c'est aussi le rôle des villes de concourir à la réalisation de la paix et du développement économique dans le bassin méditerranéen». Les deux voix niçoises appuieront en fin de leurs déclarations un hommage à leur hôte auquel ils reconnaissent un dynamisme depuis son élection. Selon ces derniers, «depuis son élection en 2012, Abdelhakim Bettache développe de nombreux projets de services aux citoyens. Homme de terrain, il métamorphose sa commune en une ville dynamique et animée, en aménageant des lieux publics, en réhabilitant les devantures des commerces et en développant la vie nocturne». Une gerbe de fleurs, en hommage aux victimes de l'attentat de Nice, a été par ailleurs, à l’occasion, déposée par M. Bettache en compagnie du vice consul et du responsable de la mosquée de Nice à l’occasion de cette visite. «L’histoire difficile entre l’Algérie et la France ne doit pas nous faire oublier nos ressemblances et nos valeurs communes. C’est aussi le rôle des villes de concourir à la réalisation de la paix et du développement économique dans le bassin méditerranéen. À travers mes responsabilités, je m’engage résolument à ce que nos territoires y contribuent», affirme Christian Estrosi dans un communiqué rendu public. Il est à noter qu’Alger a été élue en novembre dernier à la présidence de la Commission emploi des jeunes dans le réseau «Euromed». Faut-il enfin rappeler que la mairie d’Alger centre que préside le maire Abdelhakim Bettache est aux couleurs du Mouvement populaire algérien que préside l’ancien ministre Amara Benyounès.

Kamela Haddoum.