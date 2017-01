Le gaz et l’électricité au menu

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 1432 lecture(s)

Les intempéries de ces derniers jours ont engendré des coupures de routes, de gaz et d’électricité .

Ceci a fait réagir le wali de Béjaïa, M. Mohamed Hattab, qui a convoqué, dans la matinée d’avant-hier, les membres de son exécutif pour tenir un conseil de wilaya, afin d’examiner tous les projets inscrits en matière de gaz et d’électricité, apprend-on auprès de la cellule de communication de la wilaya. Il s’agit du deuxième conseil organisé par le wali depuis son installation à la tête de cette wilaya. Après avoir diagnostiqué les points noirs, la première rencontre a été consacrée aux nouvelles orientations et stratégies de développement tracées par le wali qui les a dictées aux chefs de daïra et aux directeurs de l’exécutif. Ces derniers sont désormais tenus par l’obligation de résultats. Une instruction ferme leur a été donnée afin de lancer tous les programmes qui sont à l’arrêt. «La wilaya est très en retard, elle doit être reprise en main immédiatement. Le résultat obtenu, aujourd’hui, en matière de développement ne reflète pas l’effort de l’État qui, pour rappel, a doté la wilaya de Béjaïa d’un programme très consistant», fera remarquer M. Mohamed Hattab. Celui-ci a tenu à rappeler que le taux de raccordement au gaz était de 16,06% en 1999, actuellement il a atteint les 42,79%, soit 106 462 foyers raccordés au gaz. Un taux qui atteindra les 80% avec la levée des oppositions, notamment sur le gazoduc et la réhabilitation dont 12 projets de DP en dépendent, représentant 29 128 nouveaux branchements et celle relative aux projets DP GAZ Souk El-Tenine totalisant 3 143 branchements et subordonnés au règlement de l’opposition à Tidelsine (Aokas) et à l’achèvement des 26 DP en cours pour 76 208 foyers. Une commission qui sera présidée par le secrétaire général de la wilaya et composée de tous les intervenants de ce secteur va être installée dans les prochains jours. Son rôle est de lever toutes les contraintes qui bloquent l’avancement des travaux. Sur instruction du wali, les membres de cette commission se réuniront une fois par semaine.

«Zéro projet non lancé et zéro projet à l’arrêt», comme objectif

Pour combler ce manque, le wali a instruit le directeur de l’énergie d’utiliser une démarche fiable pour sensibiliser les opposants, favoriser le dialogue et informer les citoyens de la situation des programmes qui les concernent. Un exposé sur les mesures prises dans le cadre de la préparation de la campagne hivernale 2016-2017 a été présenté par le directeur de l’énergie. Ainsi, en matière de carburant, il est fait état de la réalisation de deux bacs de stockage de gasoil de 5 000m dont la mise en service est tributaire de la délivrance de l’autorisation d’exploitation. Achèvement des travaux de réhabilitation et modernisation des stations de service GD Naftal (Sidi Aïch et Kherrata); Installation d’une cellule de veille (direction de l’énergie et Naftal) chargée du suivi quotidien et permanent du réseau de distribution durant toute la période de froid et répondre aux nouveaux besoins éventuels en GPL; Réservation et exploitation du quai 19 et du nouveau quai 26 (port de Béjaïa) pour les produits pétroliers (carburant /GPL) uniquement; Renforcement du centre emplisseur en trois équipes 3/8; Maintient des stocks GPL vrac à un niveau élevé (10 800 m³); Assurer l’approvisionnement non stop des ASR gérées par les APC (Chemini, Kherrata et Béni K’sila); Renforcement des livraisons avec l’augmentation des rotations des camions livreurs; Approvisionnement par colportage des localités dépourvues des points de vente (Tamridjt et Tinebdar) et renforcement des ventes au niveau des communes dont le nombre de points de vente est insuffisant (vente directe aux consommateurs); Et enfin inciter les établissements scolaires à remplir les réserves de gasoil.

Un programme supplémentaire de 6 000 logements AADL pour la wilaya

Le wali a instruit, par ailleurs, le directeur de ce secteur afin d’instaurer un dispositif de communication plus pratique entre les différents intervenant : Mechtas, APC, daïras et Naftal. Il a également donné un délai de 15 jours au directeur de la SDE afin d’installer l’entreprise qui sera chargée de réaliser le projet de raccordement au gaz naturel du village d’Ifri, projet qui a été lancé à l’occasion des festivités du 20 août. L’objectif tracé par le wali est d’atteindre zéro projet non lancé et zéro projet à l’arrêt. Par ailleurs, le wali a annoncé que la wilaya de Béjaïa vient d’être dotée d’un programme supplémentaire en matière de logements. En effet, après être intervenu auprès du ministère de l’Habitat, un quota supplémentaire de 6000 logements AADL a été octroyé au profit de la wilaya de Béjaïa.

A Gana.