«Le citoyen doit se sentir chez lui dans une mairie»

Le nouveau wali de Béjaïa, M. Mohamed Hattab, a présidé dans l’après-midi de mercredi dernier dans la salle de réunions du boulevard «la Liberté», la cérémonie de célébration de la journée nationale de la commune, initiée par l’APC de Béjaïa. Cette manifestation est dédiée à la commémoration du premier code de la commune qui est promulgué le 18 janvier 1967. Année durant laquelle furent organisées les premières élections municipales de l’Algérie indépendante. étaient invités à la cérémonie le chef de daïra, des élus locaux et nationaux, nouveaux et anciens, des membres de l’exécutif de wilaya, des universitaires, des éléments représentants la société civile et des étudiants. Au cours de son intervention d’ouverture, le wali dira en substance que "le rôle essentiel des communes est la prise en charge des problèmes des citoyens. En ce sens que le citoyen doit se sentir chez lui en entrant dans une mairie." Les problèmes des citoyens, ajoute-il, se métamorphosent avec le temps puisque les problèmes des citoyens des années 1980 ne sont pas, loin s’en faut, les mêmes que ceux des citoyens de 2017. Il parlera aussi longtemps de la modernisation de l’administration et se félicitera du fait qu’aujourd’hui, grâce à l’informatique, tout citoyen, quel que soit son lieu de naissance sur le territoire national, a la possibilité de se faire établir instantanément son acte de naissance et d’autres documents dans n’importe quelle antenne communale du territoire national. Le P/APW pour sa part, évoquera, non sans une grande fierté, le passé glorieux et millénaire de la ville de Béjaïa. "si Béjaïa n’avait pas été envahie par les Espagnols en 1510, elle serait sans doute aujourd’hui la plus grande ville du Maghreb et peut-être même de la Méditerranée.", estime-t-il. Quant à Mme Taleb, universitaire, elle traitera, dans son intervention, des voies et moyens de développer les communes par le biais des ratios de richesse des communes qui se calculent, indique l’oratrice, en divisant l’ensemble des recettes de la commune par le nombre de ses citoyens. D’après ce calcul scientifique, 68% des communes sont pauvres, 12% riches et 38% moyennes. Pour augmenter ce ratio, il y a, donc, nécessité pour les communes, souligne l’intervenante, de réduire les dépenses et d’augmenter les recettes par le biais de la fiscalité locale et du foncier industriel notamment. Elle insistera, aussi, sur la nécessité de renforcer les prérogatives des communes. La cérémonie de la journée nationale de la commune a été, aussi, marquée par la récompense de trois anciens P/APC de Béjaïa. Il s’agit, en l’occurrence, de Rachid Chabati, Tahar Ferdjellah et Boudehouche Braham qui ont reçu des mains du wali des diplômes d’honneur et des cadeaux.

