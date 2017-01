Le wali face à une population exaspérée

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 845 lecture(s)

En visite d'inspection dans la commune de Timezrit, jeudi dernier, le wali de Boumerdès, M. Madani Fouatih, s'est retrouvé face à une population semi-rurale exaspérée par les difficultés de la vie. Il faisait très froid et il neigeait encore sur ce village de montagne, en cette matinée d'avant-hier, où les notables étaient massés pour accueillir ce commis de l'État. ''Nous vous attendions pour vous exposer nos multiples souffrances'', lançait d'une seule voix un groupe de citoyens dès qu'il mit pied à terre au chef-lieu communal. Et au wali de leur répondre prestement : "Je ne suis pas là pour m’amuser, mais plutôt pour faire accélérer la réalisation des multiples projets''. Et sans s’attarder, il est entré dans la mairie où il a contrôlé le service biométrie. Aucune faille ou insuffisance n'a été signalée au niveau de ce service de l'état civil, où les agents font des efforts pour la délivrance des documents administratifs dans un délai raisonnable. Ce n’est pas le cas, néanmoins, d'autres institutions et structures, objets de cette visite de travail. La polyclinique municipale, toujours au chef-lieu communal, ne dispose d'aucun service spécialisé y compris celui de la maternité, alors que les structures sanitaires, étatiques ou privées, sont distantes d'au moins une trentaine de kms. Les citoyens fustigent à ce propos les instances concernées qui n'ont pas songé à reconstruire leur ancienne structure de maternité, détruite en 1994, à la suite d'un attentat à la bombe artisanale planifiée par un groupe terroriste. «Nous voulons juste profiter de la venue du wali pour lui dire que tout manque ici, y compris un stade de football», lançaient des villageois, empêchés d'accéder à l'intérieur de la polyclinique. En compagnie d'autres responsables locaux, le commis de l'État avait, le même jour, donné des instructions fermes aux services de l'ADE pour accélérer la cadence des travaux de réalisation du projet de dessalement d'eau de mer à partir de Cap Djinet. C'est l’un des problèmes à régler d'urgence, a-t-on compris, dans cette commune où «l'eau est rationnée ces dernières années, dans le meilleur des cas, trois fois par mois», a précisé le P/APC, M. Berrara. Le wali fixera aux responsables concernés l'échéance de fin 2017 pour réceptionner ce projet au profit de cette commune où l'installation des compteurs dans tous les foyers se poursuit pour atteindre le nombre approximatif de 1 350. Après s'être félicité de l'état d'avancement de la construction d'un lycée, le wali promettra, par ailleurs, aux responsables locaux une aide conséquente pour le financement du projet d'adduction au gaz de ville, dont le taux d’avancement des travaux ne dépasse pas les 40%. Sa visite sera clôturée par l’inspection des travaux de réfection d'un tronçon de route de deux km, qui relie l'agglomération de Toursal au chef-lieu communal.

Salim Haddou