Le FLN se déchire à Bouira

DDK | Il ya 2 heures 16 minutes

Jeudi dernier, au niveau de la Mouhafadha de Bouira, la commission des élections (législatives et locales) a été installée en présence d’Ahmed Boumehdi, membre du BP du FLN. Cependant, même si certaines voix se sont élevées sur la manière dont s’effectuera l’élaboration de la liste des candidats aux élections législatives, cette commission a mis un terme à toute polémique, en laissant pendantes certaines questions relevant de l’organique. En effet, le principal point de discorde évoqué lors de cette installation se trouve dans la présence de kasmates «parallèles», à savoir celles restées fidèles à Belkhadem et celles désignées par Saâdani. C’est le cas pour les deux Mouhafadhate de Sour El Ghozlane et de Lakhdaria disposant chacune de 15 kasmates, mais ce nombre est multiplié par deux avec des kasmate parallèles disposant de deux secrétaires généraux. Celles de Saâdani et celles de Belkhadem se revendiquant chacune de «légitimes». Et devant cet état de fait, aucune instance du FLN n’a tranché ouvertement du moins à quel niveau doivent être déposés les dossiers de candidatures aux élections législatives, sachant que les dossiers doivent être déposés au niveau des kasmate locales. Même Ahmed Boumehdi, membre du bureau politique du FLN n’a pas pu apporter de réponse aux militants à ce propos. C’est pourtant là l’une des formalités à accomplir pour prétendre à la candidature, de même que de respecter certaines conditions telles que d’avoir au minimum 10 années de militantisme dans la structure. Pour les élus, leurs cotisations envers le parti doivent être à jour. Ainsi, la commission en question qui a été installée jeudi, est composée des 12 membres des Mouhafadhate de Bouira, Sour El Ghozlane et de Lakhdaria. Cette commission est chargée, selon le règlement intérieur du FLN, de collecter auprès des kasmate les dossiers de candidatures pour les législatives, soit 12 dossiers des 9 candidats députés + 3 suppléants. Concernant le classement des candidats sur la liste FLN, la décision reviendrait au comité central, seul organe habilité à classer les noms. Ould Hocine Cherif, actuel député et issu de la Mouhafadha de Bouira serait probablement pressenti pour être reconduit dans son mandat de parlementaire. Le nom de Kara Mohamed Sghir, ex ministre du tourisme et porte-parole du mouvement de redressement et qui a regagné le parti depuis la désignation de Djamel Ould Abbes comme secrétaire général du parti, est également évoqué avec insistance parmi certains militants de l’ex parti unique. Si ces deux pointures du FLN à Bouira sont dans la course, il n’en demeure pas moins que d’autres candidats potentiels sont intéressés pour être têtes de liste, à l’image du Mouhafedh de Sour El Ghozlane, en l’occurrence Abed Omar, ainsi que Nouri Mohamed, ex-maire d’Aïn Bessem et actuel député.

H. B.