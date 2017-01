L'ambassadrice des USA en visite à Béjaïa

Par DDK | Il ya 2 heures 16 minutes | 180 lecture(s)

En visite, hier, dans la wilaya de Béjaïa, Son excellence l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Algérie, Mme Joan Polaschik, a indiqué, lors d'une entrevue avec le nouveau wali, Mohamed Hattab, que «cette visite vient souligner l'engagement continu du gouvernement américain en vue de renforcer la coopération americano-algérienne, favoriser le dialogue et renforcer les échanges entre nos deux pays». Tout en se déclarant «heureuse d'être l'hôte de Béjaïa», la diplomate n'a pas caché son satisfecit d'avoir ainsi «l'opportunité de visiter une région riche en histoire et en culture». De son côté, le wali de Béjaïa, indique la cellule de communication de la wilaya dans un communiqué, a présenté à son hôte "les atouts culturels et économiques de la région" mettant l'accent sur les efforts fournis par l'État dans l'optique de son développement. Il a ainsi, ajoute la même source, expliqué à la diplomate que la wilaya est en «plein essor et possède un potentiel industriel important». Le chef de l'exécutif de la wilaya, poursuit la cellule de communication, a fait savoir à Mme Joan Polaschik que «l'État a alloué, de 1999 à 2016, une enveloppe financière de l'ordre de 284 milliards à Béjaïa pour la réalisation de 10 113 projets de développement, tous secteurs confondus».

