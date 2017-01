L’alliance ou le sauve qui peut des islamistes

Par DDK | Il ya 2 heures 16 minutes | 145 lecture(s)

S. Ait Hamouda

Les islamistes découvrent l’alliance, le consensus et le plus petit dénominateur commun qui puisse rendre leur alliance faisable étant donné les échéances prochaines. Ils nous promettent monts et merveilles, le paradis clés en main, tous les bonheurs du monde. Il suffit de savoir voter utile et halal. Parce qu’il y a une façon de se prononcer juste et légalement, théologiquement acceptable. Ils vont nous inviter, ou nous sermonner ou nous instruire, à changer nos habitudes alimentaires et vestimentaires, comme ils l’ont fait il y a un temps pas si lointain. Mais qu’ont-ils ces islamistes de se réveiller, après un long sommeil, un long silence et d’inénarrables divisions pour nous revenir avec un discours usé jusqu’à la lie, jusqu’à la corde, jusqu’à l’intolérable. Ont-ils oublié ce qu’ils ont fait subir, près de vingt ans durant, à l’Algérie ? Tout est oublié, tout est effacé, tout est classé, comme le pense Abderezak Mokri dans un discours lénifiant sur sa page facebook : «C’est une très bonne chose que le mouvement islamiste s’unisse sur ses deux trajectoires fondatrices respectives, à savoir celle tracée par le MSP, fondé par cheikh Mahfoud Nahnah, et celle conduite par le mouvement Ennahda, fondé par Abdallah Djaballah». Pour M. Mokri, les élections sont moins importantes que l’union des factions islamistes. Le plus important, explique-t-il, «est que le mouvement islamiste ait un projet national et civilisationnel pour l’islam et l’Algérie, porté par des projets politiques et stratégiques sérieux, réalistes et efficaces qui seront menés par des ressources humaines motivées et qualifiées.» Les élections législatives d’avril prochain vont donner, à apprécier aux Algériens, le niveau de tergiversation de ces appareils politiques. Mais que peut-on attendre de l’opinion nationale ? Faire barrage à ceux, quelles que soient leurs obédiences, toutes tendances islamistes confondues, qui prétendent à la moindre place au parlement. Où de les créditer d’une quelconque voix pour s’en consoler d’avoir leur mot à dire dans l’assemblée nationale. Nonobstant alliance ou pas, la réalité est indubitablement têtue, et les souvenirs sont toujours là… pour que nous ne retombions pas dans les tragédies d’hier.

