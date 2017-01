Comment venir à bout des congés de complaisance ?

Par DDK | Il ya 2 heures 17 minutes | 116 lecture(s)

La direction de la caisse nationale des assurances (CNAS) de la wilaya de Bouira a lancé, hier, des journées portes-ouvertes de sensibilisation au niveau de son siège sis au centre-ville de Bouira. Cette campagne d’information a comme thème et objectif de limiter les arrêts de travail de complaisance, mais aussi d’informer les assurés de la wilaya sur le nouveau dispositif adopté depuis le mois de mai 2016 afin de lutter contre ce genre de trafic, considéré par le dispositif de loi comme étant un «crime économique». Pour M. Maissa Aissa, il s’agit d’une campagne de sensibilisation visant à éliminer ces arrêts de travail injustifiés et qui nuisent à la fois aux caisses des assurances et des employeurs : «Il s’agit d’un acte que nous avons toujours combattu, car en premier lieu, c’est illégale et anti-déontologique. Dans ce sens, nous avons réuni la semaine dernière les médecins de la wilaya et nous les avons sensibilisés dans ce sens, car même les médecins sont responsables de ces actes». Selon le même responsable, la récente adoption de nouveaux textes organiques ont réduit sensiblement les congés de complaisance dans la wilaya de Bouira. «Nous n’avons pas un chiffre exact pour l’instant, mais je vous assure que le nombre de congés de complaisance a été réduit sensiblement. De même, nous avons adopté deux nouveaux principaux procédés, il s’agit en premier lieu, de l’expertise médicale obligatoire appliquée pour chaque congé médical, même pour une durée de moins de trois jours avec l’établissement d’un constat médical de la CNAS qui sera transféré à l’employeur directement. Ensuite nous avons instauré les visites à domicile des assurés en congé pour constater de visu l’état de repos de nos assurés. Ce sont ces deux concepts qui ont réduit le nombre d’arnaque à l’échelle de notre wilaya», ajoute M. Maissa, qui précise que l’objectif affiché par ses services est de mettre définitivement un terme aux congés de complaisance qui nuisent aux caisses des assurances et aux employeurs : «À Bouira et depuis longtemps, ces congés de complaisance sont devenus monnaie courante. Il s’agit tout simplement d’une arnaque et d’un crime économique que nous combattrons jusqu’à son extermination». À noter que ces journées Portes-ouvertes se poursuivront jusqu’au mardi prochain et toucheront l’ensemble des centres payeurs CNAS implantés dans la wilaya de Bouira.

Oussama Khitouche