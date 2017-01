Le MPA se met aux législatives

Par DDK | Il ya 7 heures 10 minutes | 299 lecture(s)

Le Mouvement populaire algérien (MPA), présidé par Amara Benyounès, est déjà dans le bain des législatives.

Le parti s’attelle à l’installation des différentes commissions à divers niveaux en vue des recueils de candidatures pour les prochaines échéances électorales. Le processus est donc d’ores et déjà enclenché au niveau des structures du parti. La première étape a été concrétisée la semaine dernière avec l’installation officielle de la commission. La cérémonie a eu lieu le 16 du mois en cours à Alger sous la présidence d’Amara Benyounès, premier responsable du parti. La structure mise en place aura après cela à charge de suivre l’installation de différentes commissions au niveau régional. Son rôle sera également de superviser toutes les activités ayant trait à la préparation des élections, notamment en assurant la coordination des différentes structures mises en place à travers le territoire national. La commission nationale aura surtout à recevoir, étudier et valider tous les dossiers de candidatures qui seront transmis par les commissions de wilaya. La commission nationale des élections du MPA est composée de cinq membres dont, Mme Besma Bendris, également chargée de la communication au sein de la direction du parti, M. Abdelhakim Bettache, cadre du parti et non moins maire d’Alger centre, M. Hihem Ben Arif, M. Djamel Arif, et enfin Hadj Fergane qui la préside. Par ailleurs, à Tizi-Ouzou, il a été procédé, avant-hier, à l’installation de la commission de wilaya pour la préparation des élections, lors d’une assemblée convoquée à cet effet. La rencontre a été présidée par le fédérale M. Yazid Ould Taleb, également maire de Aïn El Hammam. Cette instance à pour rôle, expliquera ce dernier, de recueillir les candidatures qui se manifesteront pour les élections législatives prochaines. «Elle (la commission) sera en contact permanant avec la commission nationale qui étudiera et validera à son tour les choix de candidatures recueillies», indique le fédéral du parti à Tizi-Ouzou. La commission est composée de cinq membres, a-t-on par ailleurs appris. Il s’agit de M. Sadouk Yacine en tant que président de la commission, Mme Oumessaoud Aziza, M. Yahoui Hakim, M. Boudaoud Laziz et M. Boubhiz Rabah comme membres.

Kamela Haddoum