Les partis en lice en ordre de bataille

Par DDK | Il ya 7 heures 9 minutes | 190 lecture(s)

A Béjaïa, même si le flou continue d'être entretenu au sujet des listes des candidats qui seront en lice pour les prochaines élections législatives, les partis politiques se mettent d'ores et déjà en ordre de bataille et mobilisent leurs troupes. Preuve en est les réunions organisées ces derniers jours, aux quatre coins de la wilaya de Béjaïa, par les responsables locaux des partis politiques, du moins ceux ayant un certain ancrage dans la région. Le mouhafefh de Béjaïa a déjà réuni les militants du FLN, à l'effet de leur faire part des dernières ''instructions'' du SG du parti, Djamel Ould Abbes, à propos justement de la stratégie à adopter pour figurer en pôle position lors du prochain rendez-vous électoral. Ne connaissant depuis un certain temps aucun mouvement de contestation, le FLN de Béjaïa pourrait bien créer la surprise en mai prochain. Le FFS et le RCD quant à eux ne comptent pas laisser les partis dits ''proches du pouvoir'' chasser sur leurs terres. Au FFS, l'affaire Halet a indéniablement affecté le moral des troupes, faisant craindre aux responsables locaux du parti une autre saignée après celle engendrée par le départ chaotique du député Khaled Tazaghart. Le week-end dernier, la fédération de Béjaïa du plus vieux parti de l'opposition a convié les élus du parti et les militants à une réunion-bilan. Trois cadres du parti se sont relayés au micro pour expliciter à l'assistance, encore une fois, la ''participation tactique'' du FFS aux prochaines élections législatives et la nécessité de faire aboutir son projet politique portant ''Reconstruction du consensus national''. Les cadres du parti de Mohcine Bellabes, quant à eux, ont opté jusqu'à maintenant pour un travail de proximité en allant à la rencontre des citoyens, au niveau des communes. C'est ainsi que des conférences axées sur l'actualité politique et économique du pays ont été animées ces derniers jours par des responsable du RCD même dans les bourgs les plus reculés de Béjaïa, espérant ainsi brasser large lors du prochain scrutin. Les militants du MDS à Béjaïa se déclarent quant à eux «non concernés» par la décision de la direction du parti de participer aux prochaines législatives. Du côté des indépendants, l'actuel maire de Tinebdar ne cache pas ses ambitions de battre même les partis les plus ancrés dans la région lors des prochaines élections législatives. Braham Bennadji a en effet lancé, dernièrement, un mouvement baptisé ''initiative citoyenne pour le développement de la wilaya'', comptant ainsi mettre en difficulté son ancien parti, le RCD, et le FFS, en siphonnant leurs électorats traditionnels. Au regard des appétits des uns et des ambitions des autres, la bataille pour s'adjuger le plus grand nombre de sièges au Parlement à la faveur du prochain scrutin s'annonce d'ores et déjà rude entre les partis en lice.

Dalil S.