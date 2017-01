Matoub aurait eu 61 ans

Par DDK | Il ya 7 heures 9 minutes | 373 lecture(s)

à l’occasion du 61ème anniversaire de la naissance de Matoub Lounès, le 24 janvier 1956, la commune d’Aït Mahmoud a organisé, hier, une cérémonie d’hommage au rebelle.

La journée était riche en émotion, notamment avec l’inauguration du nouveau stade communal baptisé de son nom. Lors de la cérémonie d’inauguration, la plaque du stade fut dévoilée par le maire d’Aït Mahmoud, le chef de la daïra de Béni Douala et Malika Matoub. En tamazight et en français, on pouvait lire «Stade communal Matoub Lounès». Lors de sa prise de parole, le maire d’Aït Mahmoud, Slimane Alem, dira : «J’ai proposé que le stade soit baptisé du nom de Matoub à l’assemblée populaire communale qui a approuvé la proposition à l’unanimité. Ses membres, toutes tendances politiques confondues, ont voté pour le projet qui nous tenait tous à cœur. Nous avons ensuite transmis la demande à la commission de wilaya chargée des baptisations des édifices publics qui a donné son accord. Malika Matoub, la sœur de rebelle, a tenu à être présente à l’événement. Elle a exprimé sa joie et rappelé le combat de son frère pour la cause berbère, les droits de l’homme, les libertés individuelles et la démocratie. La présidente de la fondation Matoub Lounès a également mis l’accent sur le parcours artistique du chantre de la Kabylie, revendiquant pour l’occasion «la construction d’une auberge dans la région, pour y accueillir les milliers de gens qui viennent visiter la maison du rebelle et se recueillir sur sa tombe». étaient également présents à la cérémonie des représentants de l’ONM, d’organisations de fils et filles de chahids, de différents comités de villages, du mouvement associatif, ainsi qu’une foule nombreuse de fans qui ont fait le déplacement malgré les intempéries. Des membres de l’exécutif de la wilaya étaient également présents à l’inauguration du stade Matoub Lounès. Mme Nabila Goumeziane, directrice de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, dira : «Cette baptisation du stade du nom de Matoub Lounès est un très bel hommage au grand artiste qu’il fut. Il a porté l’Algérie, sa terre natale, dans son cœur et a tant donné pour la culture algérienne et à la chanson amazighe. A rappeler que le centre culturel d’Aïn Hammam porte aussi son nom. Ce centre a été rénové par notre direction et mis en fonction par M. le wali, en décembre dernier». Le directeur de la jeunesse et des sports, M. Iltache Dahmane, n’a pas caché lui non plus sa joie et sa satisfaction de la réalisation de ce stade et de sa baptisation du nom du rebelle. Il a en outre exprimé sa volonté de continuer sur la lancée et réaliser d’autres projets au profit de la jeunesse de la localité. Les invités d’Aït Mahmoud ont ensuite tous été conviés à une collation, avant de rallier Taourirt Moussa pour se recueillir sur la tombe de Matoub Lounes et déposer une gerbe de fleurs.

Kamela Haddoum.