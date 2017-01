La poste transférée à la mairie

Par DDK | Il ya 4 heures 27 minutes | 173 lecture(s)

«Le président de l’APC de la commune de Timizart a décidé de mettre à la disposition d’Algérie poste des bureaux au niveau du siège communal, suite à la décision de cette dernière d’entamer des travaux de réfection et de réhabilitation de la poste de Souk El Hed, après l’infiltration des eaux pluviales. Cette décision est prise pour ne pas pénaliser les usagers et permettre la continuité des services». C’est par ce communiqué du P/APC de Timizart, affiché sur les réseaux sociaux, que les citoyens de la commune ont appris qu’ils doivent, désormais, se rendre au siège communal pour effectuer leurs transactions postières. A noter que ce transfert a eu lieu samedi dernier. Ainsi, et comme signalé à maintes reprises par le passé, la poste de Souk EL Hed, pourtant construite récemment, subit des infiltrations des eaux de pluie à la moindre petite averse depuis l’hiver de la saison passée. Mais, malgré l’alerte donnée, rien ne fut entrepris pour restaurer l’étanchéité de la toiture. Aussi, plusieurs fois par jour, les agents de ladite poste doivent dégager les eaux qui stagnent au niveau de la salle. Quant aux usagers, certaines disent par humour qu’il «ne faut pas fermer son parapluie à l’intérieur de l’enceinte». C’est dire la gravité des dégâts. Acculés, les responsables ont dû agir sous l’urgence, car le matériel, selon un des agents de ladite poste, a failli griller suite à un coup de masse de l’électricité. D’où la sollicitation du P/PAC pour le transfert au siège de la mairie. Bien que permettant de sauver les meubles, cette option loin d’être satisfaisante, puisque ni les agents et encore moins les usagers ne trouvent le confort nécessaire, pour le bon déroulement des opérations. «Espérons que les travaux de réparation aillent vite, sinon avec cet hiver rigoureux c’est un vrai calvaire que de retirer son argent, ou tout simplement payer une facture d’électricité, voire même poster une lettre», nous dira un citoyen désabusé.

A S Amazigh