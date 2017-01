Par DDK | Il ya 4 heures 28 minutes | 201 lecture(s)

Après un court moment de répit, le wali de Bouira, M. Mouloud Cherifi, a repris hier son bâton de pèlerin en effectuant une visite de travail à travers la commune d'El-Hachimia, à une dizaine de kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya.

M. Cherifi a entamé sa visite au village K'sana, où il a visité le complexe thermal de "Hammam K'sana". Sur place, il a reçu des explications sur ce site touristique mis en exploitation depuis 1970 par l'État, pour être ensuite cédé à un investisseur privé au début des années 2000. Concernent l'inscription d'une zone d'expansion touristique (ZET), le représentant de la direction du tourisme de la wilaya a assuré que l'étude est «actuellement à sa deuxième phase et une étude d'aménagement a été proposée par la direction du tourisme». Elle comporte la réalisation de deux nouveaux hôtels, d'une maison de jeunes, de kiosques pour l'artisanat, d'un centre de repos et un autre commercial et de plusieurs parkings. Après avoir visité la structure existante de la station thermale, M. Cherifi a donné des instructions fermes pour l'organisation et la réglementation des commerces aux alentours du complexe. «Nous ne sommes pas contre cette activité mais ça doit être réglementé dans un cadre agréable et accueillant. Les touristes doivent être bien accueillis et pris en charge. Cette situation ne doit pas continuer ainsi. C’est une anarchie inacceptable», a-t-il ordonné. Le wali Cherifi a aussi suggéré l'implication de l'agence foncière de la wilaya dans ce projet. «L'agence foncière a les moyens et l'expérience nécessaire pour relancer sérieusement ce projet», a-t-il encore ajouté. Au chef-lieu d'El-Hachimia, le wali a visité le projet de réalisation de deux réservoirs de 2000 m3 pour le renforcement de l'alimentation en eau potable de la commune, laquelle est alimentée à partir des grands transferts du barrage Koudiat Acerdoun.

Une enveloppe pour soulager le village Ouled Saadi

Le réseau AEP a été rénové en grande partie et une enveloppe d'un million de DA a été accordée par le wali pour la poursuite des travaux de réhabilitation. Concernant le cas du village Ouled Saadi, qui n'est alimenté qu'une journée sur sept en raison d'une défaillance de pompage, le wali a accordé à l'APC une enveloppe de 30 millions de centimes pour l'achat d'une nouvelle pompe. Le cortège s'est dirigé par la suite vers la ferme pilote "Si El Hachimi" qui s'étale sur une superficie de 6,5 hectares avec une production estimée à plus de 61 330 quintaux de céréales de différentes variétés. Le directeur de cette ferme a soulevé le problème de manque de ressources en eau auquel est confrontée sa structure. De son côté, M. Cherifi a ordonné la réalisation d'une étude technique pour le raccordement de cette ferme à l'eau pour l'irrigation. Toujours à El Hachimia, le wali a visité la nouvelle zone locale d'activités, qui s'étale sur une superficie de plus de 17 hectares avec 69 lots industriels, dont 65 ont été attribués et 3 investissements sont déjà en activité. Le wali a instruit le directeur de l'agence foncière pour l'accélération des travaux d'aménagement aussi pour la prospection de nouveaux terrains pour l'extension de cette zone. La visite s'est poursuivie dans l'après-midi, où le wali a inspecté le projet de la double voie reliant Bouira à Sour El Ghozlane ainsi que le projet de 200 logements du type AADL.

Oussama Khitouche