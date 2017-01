Les villageois d’Ouled Hadj Ali bloquent le CW127

Par DDK | Il ya 4 heures 28 minutes | 152 lecture(s)

Plusieurs dizaines de villageois de la bourgade d’Ouled Hadj Ali, à 4 km au nord de la ville d’El-Hachimia, ont bloqué le chemin de wilaya 127 reliant leur village à la RN8. Cette action de protestation a été initiée pour revendiquer entre autre le raccordement de leur localité au gaz naturel et ce, en l’absence d’un dépôt de gaz butane dans le village. D’autres contraintes ont été soulevées concernant le développement local à l’image de la dégradation de leur route menant vers leur village, leur réseau d’assainissement, l’éclairage public, l’alimentation en eau potable qui fait défaut et qui contraint les villageois à avoir un recours aux citernes d’eau qui coûtent cher. «Nous sommes obligés de louer des véhicules pour nous rendre à la Gare Aomar ou à Ain Bessem pour nous approvisionner en bonbonnes de gaz naturel, c’est une situation très difficile», déclarera un des protestataires. Le wali, en visite dans la localité fera une halte pour s’enquérir de la situation et après avoir entendu les protestataires qui lui ont remis une plateforme de revendications contenant 20 points, ordonnera l’ouverture d’un dépôt de gaz butane dans le village, comme mesure d’urgence. Le premier magistrat de la wilaya demandera à ce que les villageois désignent une délégation de 08 personnes qui sera reçue par le secrétaire général de la wilaya et leur donnera rendez-vous pour mardi prochain. Les villageois ont aussitôt mis fin à leur action en libérant la chaussée et se sont dispersés dans le calme. À noter qu’avant de fermer ce tronçon de route, les protestataires avaient tenté de bloquer la circulation au niveau de la RN8 bis mais qu’ils en avaient été empêchés par les forces de la gendarmerie déployées sur l’itinéraire du cortège du wali.

Hafidh B.