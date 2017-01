Les caniveaux obstrués et les esprits de qui de droit

Par DDK | Il ya 4 heures 27 minutes | 169 lecture(s)

S. Ait Hamouda

Le suivi des ouvrages d’évacuation d’eau de pluie, ne semble pas à l’ordre du jour. L’entretien encore moins et il suffit que quelques goutes tombent, pour qu’on se trouve avec de l’eau jusqu’au cou. Il va de soi que lorsqu’on s’embarrasse d’un ouvrage on doit penser à sa préservation, à être au bas mot conscient de son entretien et de sa mise en valeur permanente et pérenne pour ne pas avoir de surprises malencontreuses. Mais tout cela ne nous intéresse, qu’une fois l’hiver avec ses averses, nous surprenne par ses inondations, ses dégâts et à Dieu ne plaise par ses morts. Il suffit pourtant pour prévenir ces drames de procéder à l’élimination de tous les facteurs de risque. Pour rappel, il faut savoir que dans ce programme étaient inscrits la réalisation de conduite d’évacuation des eaux pluviales et surtout le nettoyage des avaloirs. L’obstruction de ces derniers est généralement le premier facteur cause d’inondations. L’état déplorable de plusieurs voiries publiques, caniveaux, et avaloirs, à travers certaines artères de nos villes et villages provoque des dégâts matériels et humains considérables à la moindre averse. Une grande partie des rues et des ruelles de la ville de Tizi Ouzou présente une image désolante. Elles se dégradent sous l’effet du temps, mais souvent parce que, lors de leur réalisation, les travaux ont été mal réalisés. Qu’à cela ne tienne, réalisés récemment, les avaloirs pour les eaux de pluie, ne connaissent pas de suivi, ni d’opérations pour leur nettoyage, d’autres travaux pour les apprêter à recevoir dans les meilleurs conditions l’hiver et les pluies qui sont son corollaire naturel. Les caniveaux obstrués est un problème qui ne se résout qu’avec le travail de tous les instants et de toutes les saisons. On n’attend pas les averses pour se mettre à désobstruer les moyens installés pourtant pour évacuer les eaux, dans l’urgence. Il faut apprendre à ne pas gêner les citoyens dans leur confort et leur tranquillité. Sans que cela ne soit une corvée de plus ou de moins, c’est un service attendu des services compétents, la mairie pour ne pas la nommer. Cette institution qui ne relève pas du pouvoir central…

S. A. H