Quelle feuille de route pour les législatives ?

Par DDK | Il ya 4 heures 27 minutes | 183 lecture(s)

La conférence nationale des élus du FFS s’ouvre aujourd’hui et s’étalera sur trois jours. Elle regroupera, au centre touristique Adim de Zemmouri El Bahri, dans la wilaya de Boumerdès, plus d’un millier d’élus qui viendront des quatre coins du pays. L’objectif principal de cette rencontre est de «faire le bilan et évaluer la mandature du parti au Parlement, aux APW et aux APC», a-t-on appris de M. Mohamed Nebbou, cadre du parti. «Suite à quoi, le parti va tracer une feuille de route et les perspectives pour les prochaines échéances électorales», ajoutera notre interlocuteur en précisant : «À partir de l’expérience que les élus FFS ont acquis jusque-là, on va essayer d’exploiter toutes les pistes pour se rapprocher du citoyen». L’événement débutera donc cet après-midi avec l’ouverture officielle, l’enregistrement, l’installation des participants et l’inscription aux ateliers. Dans la soirée, une projection-vidéo est prévue. Pour demain, après l’allocution d’ouverture de la direction nationale du parti, place aux conférences sur plusieurs thématiques relatives au rôle des élus et aux obstacles qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs mandats, au fonctionnement des assemblées élues, à la stratégie électorale et aux perspectives de l’année 2017», indique-t-on dans un communiqué rendu public, hier. En outre, cinq ateliers sont prévus : «Les contraintes qui entravent les actions des parlementaires et les élus locaux; Le code de wilaya, le code communal et la loi électorale; Les moyens et les actions des élus(es) dans les assemblées; La relation des élus avec le parti, la population et l’administration; Et Stratégie électorale» A noter qu’une reprise des travaux en plénière est prévue avec lecture et débat des rapports d’ateliers, et adoption des recommandations». Pour la clôture, une conférence de presse est prévue par la direction du parti, a-ton appris de M. Nebou. Une opportunité pour vraisemblablement rappeler les positions du parti mais aussi faire part de la feuille de route retenue en prévision des échéances électorales à venir.

Kamela Haddoum.