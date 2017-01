«Pas d’incidents majeurs !»

Par DDK | Il ya 15 minutes | 5 lecture(s)

Le wali de Bouira, Mouloud Cherifi, qui présidait mercredi dernier un conseil de wilaya consacré à la présentation de la situation d’après les dernières intempéries s’est voulu rassurant.

En effet lors de l’examen du déroulement des différentes opérations entreprises dans le cadre de la cellule de crise installée à cet effet M. Cherifi a déclaré que «la wilaya n’a pas enregistré d’incidents majeurs ou de gros dégâts lors du dernier épisode neigeux». M. Cherifi s’est réjoui du fait qu’aucune coupure d’électricité de grande ampleur n’ait été signalée et qu’aucune pénurie de gaz butane ne soit enregistrée au cours des intempéries.

Selon lui, la situation a été maitrisée, et ce grâce à la mobilisation de tous. Lors de ce conseil de wilaya, les différents services directement impliqués dans la gestion des intempéries se sont relayés au micro pour présenter chacun son bilan. Le premier à s’exprimer, en l’occurrence le DTP, est revenu sur les opérations de déneigement chapeautées par ses services. Selon ce responsable, les agents des travaux publics sont intervenus au niveau de deux points de l’autoroute Est Ouest, à savoir celui de Nessis et celui de Djebahia pour cause d’accumulation de verglas.

Mis à part le pont effondré à Lakhdaria et un risque d’affaissements sur la RN15

En outre, les mêmes services ont entrepris des opérations de déneigement au niveau de 08 routes nationales, 16 chemins de wilaya et 18 chemins communaux. Au cours de ces opérations, la DTP a mobilisé 106 ouvriers dont 22 chauffeurs et a eu recours à 69 engins (camions, niveleuses, rétrochargeuses, chasse-neige). L’on apprend aussi que les mêmes services ont consommé une quantité de 273 tonnes de sel sur un stock constitué de 400 tonnes. Actuellement, une seule route demeure fermée à la circulation en raison de l’amoncellement de la neige, à savoir la RN15.

Sur ce tronçon ou la neige a atteint par endroit plus de 2 mètres, la DTP a évoqué un risque d’avalanches et d’affaissements de sol. Sinon, les autres axes routiers ont tous été rouverts à la circulation, indique-t-on. Il a été aussi signalé des glissements de terrain à Guerrouma et à Saharidj. Par ailleurs, la DTP a signalé l’effondrement d’un pont à Mehouane, commune de Lakhdaria suite aux dernières pluies orageuses.

Prenant la parole, M. Cherifi a donné des instructions pour la prise en charge des écoliers par la mise en place d’un moyen de transport. Le directeur de la protection civile, pour sa part, a précisé que ses services ont mobilisé 1 400 agents dès l’annonce du premier BMS. Selon lui, 23 accidents ont enregistrés durant la période des intempéries ayant engendré 04 morts et plusieurs blessés. La protection civile a secouru 13 personnes et a pu recaser cinq (05) SDF.

Le directeur de l’énergie et des mines qui lui succédera au micro fera état de la production de plus de 80 000 bouteilles de gaz butane dont 41 000 ont été livrées. Selon lui, le gaz butane était largement disponible durant les intempéries. Pour sa part, le wali évoquera des difficultés de livraison dans les localités isolées et ce à cause du blocage des routes par la neige. À ce propos, il a suggéré à l’avenir «à ce que des stocks de gaz butane soient constitués au niveau des parcs communaux».

De son côté, le directeur de la SDC a fait savoir que ces équipes sont intervenues pour prendre en charge certains coupures d’électricité et de problèmes liés au gaz naturel aux quatre coins de la wilaya. Des interventions, qui ont été selon lui opérées rapidement avec le concours des communes.

Selon le même responsable, aucun incident majeur n’a été signalé durant les dernières intempéries et la wilaya a été plutôt épargnée par les coupures d’électricité. Le directeur de l’Hydraulique, le DSP et la DAS qui ont pris la parole juste après n’ont pas relevé d’incidents majeurs dans leurs secteurs respectifs. Les chefs de daïra ont également affirmé que les intempéries n’ont pas causé de dégâts majeurs.

Djamel Moulla